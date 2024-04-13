美日菲峰會 聲明台海重要

面對中國大陸在印太各種軍事行動，美國總統拜登十一日在美日菲三方高峰會說，美國對日菲防禦承諾堅若磐石。會後的聯合願景聲明指出，台海和平穩定是全球安全繁榮不可或缺要素，三國對台海基本立場不變，呼籲和平解決兩岸議題。

該聲明嚴正關切中國在南海危險的侵略行徑，並指控中方阻礙菲律賓在仁愛礁（仁愛暗沙）的運補作業既危險又破壞穩定。拜登、日本首相岸田文雄與菲律賓總統馬可仕在白宮舉行首次美日菲峰會，北京成為主要討論議題。

中日在東海長期存在釣魚台列嶼（尖閣諸島）主權爭端；美中機艦在南海也不時針鋒相對；中菲亦頻頻在仁愛礁周邊出現摩擦，尤其中國海警船射水砲干擾菲方在仁愛礁運補其故意擱淺的老舊登陸艦馬德雷山號。

前述三方聲明關切中方在南海危險侵略行徑，也關切中方對南海的軍事化及非法海事主張，並堅決反對中方藉由海警船和海上民兵船隻在南海的危險脅迫行為，以及干擾其他國家在近海開採資源。

針對仁愛礁爭端，該聲明指稱海牙常設仲裁法院（ＰＣＡ）二○一六年已裁決，該區域為菲律賓專屬經濟區，呼籲中方遵守。美日菲嚴正關切中方再三的侵擾行為。

該聲明提到，美菲海防隊及日本海上保安廳將聯合演訓與行動，並建立海事對話機制，以強化協調應對能力。該聲明亦關切東海情勢，表明強烈反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，包含中方「試圖破壞日本對尖閣諸島長期和平的治理」。

美國與日菲均簽有協防條約，拜登對此明言，在南海對菲律賓機艦或武裝部隊的任何攻擊，皆將觸發美菲共同防禦條約。

三國並宣布，將啟動美日菲人道援助及救災演習，可納入明年美菲年度「肩並肩」軍演等三方或多邊活動，「以確保我們做好準備，能無縫接軌、迅速合作因應任何危機或突發事件」，「我們決定推動三方國防合作，像日、菲、美和澳洲剛結束的海上合作行動（ＭＣＡ），並協調美日支持菲律賓國防現代化優先事項」。

該聲明說，美菲歡迎日本修訂防衛裝備移轉三原則及其施行方針，透過共同研發和生產增進合作，「以加強我們的區域嚇阻力」。

馬可仕說，菲律賓與美日三方緊密的夥伴關係是基於共享願景，還有追求和平穩定繁榮的印太，該峰會只是開始，面對當前複雜挑戰，需各方專注致力共同目標，以及堅定不移維護基於規則的國際秩序。岸田也呼應說，日美菲需密切合作，以確保印太享有以規範為基礎的自由開放秩序。