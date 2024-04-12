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嗆美日元首峰會 陸：反對搞小集團政治

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸外交部發言人毛寧。（大陸外交部網站）
大陸外交部發言人毛寧。（大陸外交部網站）

美國總統拜登和日本首相岸田文雄在美國華府舉行元首峰會，強調維持台海和平穩定的重要性。大陸外交部發言人毛寧回應表示，美日不顧中方的嚴重關切，在台灣等問題上對中方抹黑攻擊，並粗暴干涉中國大陸內政，嚴重違背國際關係的基本準則，中方堅決反對持有冷戰思維，搞小集團政治的做法。

毛寧說，美日關係不應針對他國或損害他國利益，不應破壞區域和平穩定。中方堅決反對製造和激化矛盾，損害他國戰略安全和利益的言行。毛寧強調，「一個中國」是歷史事實和國際共識，「台灣問題純屬中國內政」，不容許任何外部勢力干涉。美日政府在台灣問題上均向中方作出鄭重承諾，特別是日本還負有對台灣侵略和殖民統治的嚴重歷史罪責，尤其應該重信守諾，謹慎慎行。

另外，為反制美國對台軍售，大陸外交部昨天宣布，對美國通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司採取反制措施，內容包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，對兩家公司高階主管不予簽發簽證、不准入境等，相關措施自即日起實施。

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