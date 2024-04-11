中國產能過剩遭歐美指責 北京學者：問題很棘手

中國當前被歐美關切產能過剩問題，北京學者表示，要化解這個問題很棘手，儘管可透過企業赴他國設廠投資，以紓解該國進口壓力，然而若地緣政治關係進一步變化，未來也未必能完全奏效。

北京大學國家發展研究院經濟學教授盧鋒接受中央社記者採訪，就產能過剩的成因和當前的爭議焦點分析。

他說，產能過剩並不是單純政府政策導致的。最明顯的例子是，中國在計劃經濟時代的經濟問題是短缺而非過剩，但是改革開放引進市場機制後，到了1990年代後期，中國就開始處理供給過剩的問題，並以此作為調控宏觀經濟的切入點。

去年底的中共中央經濟工作會議和今年政府工作報告都提到「部分行業產能過剩」。盧鋒說，產能過剩首先是國內經濟政策的問題，但是由國外來指責產能過剩，情況又不同。

他說，出口的產品如果是其他國家所需，正好互補；但如果是對方也想生產的產品，中國出口「太多太急」，貿易夥伴就會有意見，這就是現在的情況。

他舉例，早年中國在電子業等勞力密集型的行業有過剩，西方國家也有意見，但是壓力沒那麼大。如今，汽車、電池、太陽能等產品，是歐美國家自己也想發展的支柱產業，他們面對中國的低價進口產品，必然會做出某種反應，希望中國能夠控制。

這次美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問中國，就是希望協調相關問題。盧鋒坦言如何協調很棘手。過去日本和美國有類似的貿易情況，日本最後自願限制出口，「中國不可能接受這個，這個事也不完全取決於中國的決策層。」

歐盟目前採取的辦法是對中國企業發起一波波反補貼調查，盧鋒認為，如何取證會是爭議焦點，但至少形式上按照規則執行。「就怕這套東西也擋不住中國的出口，那最後美國是不是會用一些更加激進的一些辦法，大家都不願意看到。」

為了平衡當前的貿易緊張，有學者建議，中國可以增加對歐洲等外國新能源產業的投資，讓其他國家的相關產業壯大。

盧鋒說，從國際經貿的角度來看，這確實能讓矛盾得到一定程度緩解或階段性解決，現在仍然不失為一種務實應對方法，希望能夠由此緩和緊張關係。但當前中美關係、中歐關係與過去有貿易摩擦時的日美關係不同，尤其中美兩國分歧大，牽涉到體制與意識形態等，美歐這些已開發國家是否接受中國透過投資來化解摩擦，未來也很難說。

在盧鋒看來，「產能過剩」議題的複雜性，在於其界定不是明確的、對國內和國外的意義不同。

學界一般能接受，產能跟有效需求決定的合理產量之間的差距，超過了一定程度就是產能過剩，但究竟多大程度算是產能過剩是一個複雜的衡量。以正在發展的新能源汽車為例，中國汽車工業協會的數據顯示，今年第一季產銷分別年增28.2%和31.8%，顯然其需求還在快速成長中。

另外，從這次中國國務院總理李強回應葉倫時說「要客觀、辯證看待產能問題」，可見在中美關係這樣的層次，中國官方對於產能過剩的用詞與態度皆十分謹慎。

盧鋒並認為，當前中國的出口增加，不完全是因為產能過剩，也是因為生產效率高，更有競爭力。中國對大型項目投資和產能擴張的速度非常快，美國電動車特斯拉（Tesla）在上海的工廠建設不到一年就開始量產，就是一例。這裡面既有政府政策給予的便利性，也有工人素質和工作意願、研發能力和上下游配套能力強等因素配合。整體來看，強大的供給能力帶來價格迅速下降，也推動了出口。