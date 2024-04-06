稱造成風險 葉倫：憂陸產能過剩非反華

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美國財長葉倫五日進行其第二天訪問中國大陸行程。她同日上午和廣東省長王偉中會面時直言，美國致力與中國建立健全經濟關係，但這需要為美國勞工及美企提供公平競爭環境，以及在美中未達成共識的領域公開與直接溝通。

葉倫四日下午在廣州與中國國務院副總理何立峰會面，雙方會議預計兩天。據港媒報導，葉倫提到美中就解決產能過剩、涉國安的經濟問題密切溝通至關重要，美國尋求與中國建立健康互惠的經濟關係，同時必須建立公平競爭環境。

另據中國央視報導，何立峰表示，這次會面主要旨在落實中美元首會晤和通話達成的重要共識，進一步深入討論中美和全球經濟金融領域的重要問題，並就中美經濟關係若干重點關切做出妥善回應。葉倫則指出，過去幾個月，中美建立的經濟和金融工作組持續會晤，並已在一些重要而且困難的議題取得進展。

葉倫四日上午還接見美國商會代表。葉倫說，她明白中國政府對製造業的直接和間接支持，與中國的經濟發展目標息息相關。但這正導致中國產能過剩，也超出全球市場承受能力。隨著最近中國電動車、電池和太陽能產品等新行業的新興風險加劇，削弱美國等外國競爭企業和勞工。

葉倫強調，對中國產能過剩的擔憂並非反華政策，解決產能過剩以及更廣泛地市場化改革，符合中國利益。她預定六日下午轉往北京，七日及八日將與中國國務院總理李強、財長藍佛安和人行行長潘功勝等高官以及前副總理劉鶴會晤。

路透五日報導說，外界雖預料美國財政部不會因葉倫此次訪陸，而在該部對中政策上做出重大轉變。但美國官員相信，此行對向中方說明其部分部門存在過度投資的風險很重要，而且中國市場的消費需求相對疲弱，在在對中國及其貿易夥伴的經濟帶來風險。

據陸媒報導，葉倫四日下午飛抵廣州後的晚餐，是到有上百年歷史的「陶陶居」，品嘗粵菜及廣式茶點，其代表團點的都是其招牌菜，像百年燒鵝和冰鎮咕咾肉。

另一方面，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文應美方邀請，自二日至五日訪美，與美國商務部副部長拉哥共同主持召開中美商貿工作組首次副部長級會議。中方關切美對陸加徵三○一關稅、泛化國家安全和制裁陸企等議題；美方則擔憂美企的中國市場准入及中國的產能過剩議題。