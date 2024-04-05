批陸產能過剩 葉倫：不排除更保護美企

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美國財政部部長葉倫昨天下午飛抵廣州，展開六天訪陸行程，今天將與主導經濟與金融系統的大陸國務院副總理何立峰舉行雙邊會議。這是葉倫繼去年七月後二度訪陸，也是她與何立峰第三次面對面會晤。此行旨在管理美中經濟關係，並就太陽能電池和電動車在內的清潔能源產業的補貼與產能過剩問題向大陸施壓。

葉倫三日訪陸途中，飛機停經阿拉斯加時向媒體表示，美國政府認真看待扶助與美國電動車、電動車電池、太陽能板和其他關鍵產品供應鏈，不排除採取額外措施，以保護美國這些產業免受大陸大量投資造成產能過剩的影響，但未透露是否會向中方提出徵收新關稅的可能性。

葉倫表示，此行將聚焦與大陸發展健康的經濟關係，並重申美方不希望與中方經濟「脫鉤」，認為雙方可受惠於貿易和投資，但必須在公平的競爭環境下進行。

葉倫此行在中美元首二日通話後展開，葉倫成為拜登政府第一位二度訪陸的內閣成員。陸媒財經雜誌引述美官員說，葉倫認可中美兩國深厚的經濟聯繫是「題中應有之義」，這在美國高官中並不多見；且葉倫專業務實，不居高臨下，是能讓大陸接受的角色。

美國財政部官員說，葉倫除與大陸官員及美商會晤，還將與大陸民眾進行直接接觸。