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拜習通話「毫無意外」 專家解析：美中有和緩趨勢
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針對美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，專家學者分析，兩國領導人此次通話內容「毫無意外」，但兩邊都有心朝常態性溝通踏出一步，足見美中之間有默契管控緊張情勢，讓關係持續和緩。
台北市前市長郝龍斌則表示，習近平已經向拜登畫出台灣問題是大陸不能讓步的紅線，拜登多次也強調不支持台獨；作為「務實台獨工作者」的總統當選人賴清德，在五二○就職演說應該對此清楚說明。
台大大陸研究中心特約研究員尹麗喬觀察，此次雙邊領導人通話所釋出的公開內容，包括重申美中各自立場，以及針對核心議題的合作進行討論，其實都是延續拜登與習近平在去年舊金山會晤的精神，並無新的看點。他認為，美中通話與其是要針對相關議題磋商出新的共識，倒不如說是追蹤雙邊既有合作的進度，確認去年的共識、大方向是否正在落實。
比起雙邊通話的內容，尹麗喬認為更值得點出的是，美中關係有逐漸和緩的趨勢，正一起逐步建構起護欄，以避免發生誤解和誤判的情況；美中都願意踏出善意的一步，讓這樣的交流常態化，使美中在意見不同的地方，得以有平台進行溝通。
淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中表示，其實拜登任內，與習近平已經通話多次，此次通話則是要延續去年會晤的大脈絡，以持續控管雙邊的緊張關係，保持兩邊在重要領域的溝通與接觸。
郝龍斌昨接受廣播專訪時指出，ＡＩＴ主席羅森柏格這次來台，絕非巧合，目的就是要確認賴清德上任後，兩岸政策不會出現任何意外，賴政府及其就職演說未來兩岸關係的走向，是羅森柏格此行來訪關注的焦點；美國希望五二○之前，台灣兩岸政策能有清楚的方向，讓美方安心，給習近平一個交代，賴清德必須好好處理。
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