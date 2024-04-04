陸轉述習說法：南海、香港主權 美勿介入

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大陸外交部發言人汪文斌昨天表示，在二日的習拜通話中，大陸國家主席習近平曾向美國總統拜登表示，美國不是南海問題當事方，不應該介入中菲兩國之間的問題。他強調，維護中國領土主權和海洋權益，中方有堅強意志和堅定決心。

汪文斌在三日例行記者會中表示，此次通話中，中方向美方強調，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這一主權涵蓋群島內的島、礁、灘、沙，包括仁愛暗沙（大陸稱「仁愛礁」）。

習近平對拜登表示，仁愛暗沙問題的根源是菲方多次出爾反爾，企圖在中國的無人島礁上建設永久哨所，以此實現對其永久非法侵占；美國不是南海問題當事方，不應該介入中菲兩國之間的問題。

關於香港問題，汪文斌說，中方明確指出，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。完成香港基本法第廿三條立法，是香港特別行政區維護國家安全的憲制責任，有利於保護香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各國投資者的在港利益，絲毫不會減損香港居民依法享有的各項權利和自由；美方應尊重中國主權和香港法治，不得干擾，更不得干涉。

關於烏克蘭問題，習近平稱，這場危機存在進一步惡化升級的危險，應該推動降溫，通過談判，而不是由槍砲來結束這場戰爭；政治解決不是讓誰贏誰輸，而是讓和平勝出。