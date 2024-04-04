葉倫到訪 陸盼經濟穩定向前

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在拜習二日通話後，大陸官媒央視新聞隨即於三日一早宣布，經中美雙方商定，美財政部長葉倫將於四日至九日訪問中國大陸。大陸外交部發言人汪文斌表示，希望美方同中方相向而行，推動中美經濟關係穩定向前發展。

美國專家分析，此次拜習通話旨在維持去年十一月元首峰會後兩國關係的解凍狀態，傳達了雙方期望保持中美關係整體穩定的意願，但美國在科技和經貿對中國的圍堵已成為兩國未來可能衝突的最大導火線之一。

綜合南華早報、美國之音報導，華府學者、德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀指出，去年兩國元首峰會同意穩住兩國關係，但目前穩定的狀態仍非常脆弱，雙方都認為有必要透過溝通，以維持這種穩定。這也是拜登在對中激烈競爭的同時，管理美中關係風險策略的一部分。

根據大陸官媒新華社發布的通稿，習近平在電話中提到了中美關係一方面出現穩定態勢，但「負面因素也有所增加」。他並提到兩個「不會」，對於台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，中國不會聽之任之；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，也不會坐視不管。

「這是目前最尖銳的訊號。」昆西研究所研究員文哲凱直指，這段發言顯示中國認為美國的經濟限制是僅次於台灣的潛在衝突點，「與台灣問題不同，美國領導人並沒有認真對待些警告，這是非常危險的。」