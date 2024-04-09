南機場危樓紅單轉黃單 住戶也不敢回

花蓮強震暴露老舊建築公安問題，台北市南機場有十連棟建築因梁柱變形、鋼筋裸露被貼上危樓的紅單，補強後已降為可返家的黃單，但許多住戶根本不敢回家住，議員也認為樓上住家崩壞已不宜居住，呼籲市府擔任公正第三方統籌都更。市長蔣萬安表示，北市進入大都更時代，將從四面向加大力道推都更，「都市更新是使命，是居住正義也是居住安全」。

北市府今晚將在南機場舉辦都市更新說明會，但外界質疑南機場都更談多年仍卡關，市府如何解決？尤其樓上住戶害怕又有地震希望加入更新，但一樓希望繼續營業而不願都更，意見不同怎麼處理？蔣萬安坦言，市府去年推出都更新政策到今天一共八箭，其中去年十月推出整宅專案、防災型都更，希望加大力道推動都市更新。

他說，市府會專案透過都市更新委員會審議給出更多容積獎勵，提高民眾都更意願；也要將防災思維導入生活，防災士、防災風水師融入日常生活；還有建立社區防災體系，即刻進行且擴散開來；也希望各區結合議員、里長，讓住戶更熟悉都市更新政策。

蔣萬安表示，南機場三○七巷十連棟整宅由紅單轉黃單，主要是專業結構技師檢視內部結構，認為沒有地震當天初判認定的嚴重，調Ｈ型鋼梁補強後再度檢視，認定安全無虞才改列黃單讓住戶返家。他強調，列黃單不是不用修繕，而是持續列管，且必須修繕，今晚說明會會再與住戶溝通，說明都更方案及程序，加速推動時程。

國家住都中心昨表示，台北市中華路二段的九號基地在去年十月受內政部指示興辦社會住宅，目前已完成可行性評估，未來在時間可配合下，將盡力協助南機場整宅都市更新，提供安置所需。另外，新北工務局統計轄內已有五棟建物被貼上警示的紅單、七棟建物貼上黃單，其中半數位在土城區，土城區通報房屋受損高達卅餘處，受創嚴重，其中延和路一處社區的住戶表示，房屋龜裂、門框歪斜無法關，雖曾短暫回屋內拿重要物品，但好好房子一夕間變了樣仍讓人欲哭無淚，已不敢繼續住，就怕地震再來。

她說，社區曾開會討論，五十三戶中有四人不同意重建，區公所表示需要百分百所有權人同意才能都更，目前仍在協調，多數住戶對房子重建、暫居住所等問題感到茫然，只能走一步算一步。

市府表示，因地震造成房屋損毀不堪居住者，市府提供安遷救助金，戶內人口每人二萬元，最高每戶十萬元，後續租屋需求只要符合資格者即可申請租金補貼，建物受損補強也有補助；都更處也有都更方案供民眾洽詢申請。

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