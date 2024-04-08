新北251校震後巡檢 教局：正常上課

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4月3日發生規模7.2強震，造成新北251校部分磁磚、水泥、牆面剝落，或燈具、輕鋼架掉落等，教育局要求各校連假前完成環境修復巡檢，其中5校因校舍老舊情況較嚴重，校長們直呼「好在曾做耐震補強」，雖有龜裂但評估結構沒問題，仍可正常上課。另，基隆市仁愛區成功市場旁聯宏社區停車場梁柱、天花板鋼筋裸露，居民感到驚恐，地方盼市府協助公辦都更。

新北教育局指出，經統計有251校，包括國小171校、國中52校、高中職28校回報有牆壁龜裂、輕鋼架歪斜損壞、燈具及玻璃掉落，或磁磚、水泥塊剝落等災損。其中清水、大豐、北新國小，及蘆洲、鳳鳴國中因校舍較老舊，災損較嚴重，包括伸縮縫有裂痕、天花板及梁柱龜裂較明顯。

蘆洲國中校長游玉英說，校舍有50、60年歷史，此次強震導致6處磁磚掉落、3處伸縮縫有裂縫，曾花費3千多萬補強校舍2次，預估這次修復不是大問題，連假過後孩子上學安全無虞，也會提醒學生避開警示區。

大豐國小校長姜孟佑說，校舍伸縮縫周邊擠壓裂損，及梁柱、壁面龜裂，技師查看牆面情況後，確認結構安全，學生不需要換教室。

另，為照顧學生心理健康，新北教育局要求各校啟動災後輔導機制，導師也要多關注學生在校的生活適應。

不僅校園安全受矚目，不少住宅社區震後也出現隱憂。有44年歷史的基隆市聯宏社區強震後水泥塊崩落，雖未被貼上警示的紅、黃單，仍讓住戶惶惶不安。當地200多戶住家，住戶意見分成兩派，一派認為結構安全有疑慮，憂心再遇大地震恐有危險，盼盡快都更。

光華里長陳世豐說，0403強震後，聯宏社區地下室鋼筋裸露更加嚴重，深怕有安全問題，愈來愈多住戶希望加速都更。市長謝國樑今將前往社區視察。

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