宜蘭47校震損無立即危險 學生明天可返校上課
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花蓮3日發生強震，宜蘭縣政府教育處今天表示，縣內共47所學校建物受損；經巡檢，初步判斷建物結構沒有安全疑慮，無立即危險，學生明天可返回校園上課。
縣府教育處指出，宜蘭縣高中、國中及國小100所學校中，有47所學校建物受到地震損害，受損樣態包含磁磚掉落，地板、牆面或伸縮縫出現裂痕，教室天花板輕鋼架掉落等，經巡檢，初步判斷建物結構沒有安全疑慮，學生明天可返回校園上課。
教育處指出，災損金額尚待各校估價呈報，縣府有編列災害準備金，可動支協助各校修復，中央針對這次地震若有相關特別預算，縣府也會協助學校申請。
宜蘭縣47所受損學校中，距花蓮最近的澳花國小專科教室天花板輕鋼架掉落受損較為嚴重，教室內堆放許多書籍和板材，部分燈具掉落在地破損。
澳花國小校長周文明表示，專科教室這棟建物已暫時封閉，待修復後再開放，因不是班級教室，教學不至於受到太大影響，且巡視校園其他建物過後沒有太大問題，仍會請專業人員進一步檢視，明天校慶補假過後，9日可正常上班、上課。
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