天氣不佳砂卡礑救援遇瓶頸…失聯者家屬見現場照一特徵：是孫女和兒子

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花蓮3日發生規模7.2強震，救災「黃金72小時」已過，太魯閣砂卡礑步道仍有6人失聯，搜救人員原訂今早吊掛重機具進入開挖，但天氣不佳且餘震不斷，搜救進度遇瓶頸。

消防署特搜隊長陳義豐今天上午接受媒體聯訪指出，砂卡礑步道6名失聯民眾，昨天發現2名罹難者，今天會由花蓮縣調度重型機具進入，但因為山上餘震不斷、天氣也不穩定，時不時下雨，影響搜救進度推動。

陳義豐說，有部分失聯者的地點沒有很明確，同步透過警察單位協助進一步確認，不論是台灣或外籍，都會盡力找到。

另外，天祥地區還有民眾滯留，目前天祥往西到南投的道路可通行小車，民眾若有交通工具可自行離開，往東的道路持續搶通中，屆時要往太魯閣及花蓮的民眾比較方便。

花蓮搜救犬小組3隻特搜犬已在現場待命，帶著「特搜小鋼炮」Wilson執行任務的領犬員曾景麟說，昨天下午到場，有隱約聞到罹難者的氣味，今天將繼續到場協助搜尋。

地震當天到砂卡礑步道失聯的游姓一家五口，游媽媽、游哥哥及堂哥等人，連2天守候在中橫前進指揮所，頻頻向搜救人員鞠躬感謝。游媽媽說，現場環境很危險，很感激搜救人員冒命找人，從昨天看過現場照片，很確定是大孫女跟兒子，也從腳指頭特徵認出，另一個應該是兒子。

游媽媽說，心裡當然很急，很想趕快將家人們帶出，但想到搜救人員也是別人的孩子，不希望再有傷亡。

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