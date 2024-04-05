北北桃多棟建築 震成危樓
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台北市南機場公寓歷經強震，十連棟整宅因一樓嚴重扭曲變形、樓梯斷裂等，鑑定為危樓，台北市建築師公會副理事長林志崧說，有幾間獨立柱破壞嚴重，仍須逐戶檢查，昨先施作臨時性支撐。同被判定為危樓的桃園大溪私人三元市場，也先施作支撐設施，市府將發文要求自拆建築。
南機場公寓被震成危樓，中華路二段三○七巷這端已貼上有立即危險的紅單，新工處昨凌晨展開十連棟廿二支Ｈ鋼構的「臨時安全支撐」作業，專家也到一樓店鋪檢查屋損狀況。
林志崧說，南機場連棟的五層樓房子，因是單跨結構，結構較弱。目前都是獨立柱問題，但因有裝潢，需業主同意拆除後才能查看鋼筋有無遭破壞、彎曲等。至於後續耐震補強或都更等，要看居民、里長、市府協助溝通。若是補強，要再由三大結構技師公會鑑定，才能解除列管。
除了中華路二段三○七巷這端被貼上紅單外，南機場夜市裡也有許多住宅被貼上黃單。忠勤里長方荷生坦言，九二一、三三一地震時，南機場已貼上黃單，但都更緩不濟急，這次的地震後，下周二市府會來進行都更說明會。
另外，地震造成新北新店安坑地區的頂好社區八間房屋下陷，第一時間撤離十三名住戶，新北工務局發現坍塌處都是違建，且有立即危險，在取得住戶及管委會同意下連夜拆除，接下來將噴漿穩定坡面。
新北土城區延吉街四十年老公寓群也成重災區，新北市長侯友宜表示，現先做好結構補強，之後會請住都中心全力配合，加速都更。
屋齡逾四十年的桃園大溪私人三元市場，因地震龜裂傾斜已成危樓，四戶七人被緊急安置飯店居住，工作人員昨下午進場施作支撐設施，避免再傾斜。市府將再安排住戶入內取物，並發文要求自拆建築，超過時間將由建管處強制代履行。由於市場內尚有街友恐有危險，社會局說，前天先勸導，有必要會請到外展服務中心。
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