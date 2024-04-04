強震釀宜蘭自來水壓變小 經搶修尚有2萬戶受影響
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宜蘭縣自來水管線在花蓮強震後，因破損或接頭脫落造成水壓降低，一度約4萬戶受影響。台灣自來水公司第八區管理處今天指出，經搶修後還有2萬戶受影響，將盡速修復。
許多宜蘭民眾反映，昨天強震後打開水龍頭發現水量變小，造成煮飯洗碗困擾。有高樓層住戶因水壓不足，導致熱水器不能正常運作，無法洗熱水澡，生活上很多不便。
自來水公司第八區管理處今天表示，花蓮強震主震過後又有密集餘震，造成宜蘭縣各地自來水管破損，有些是接頭脫落，導致水壓下降，末端用戶水量因此變小，受到影響的住戶主要分布在五結鄉、蘇澳鎮及羅東鎮；水公司絕無減壓，地震過後就出動工班，全天候不分日夜搶修。
第八區管理處指出，經搶修後，用戶逐步恢復原有水量，還有2萬戶受影響，希望趕在清明連假結束前完成修復。
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