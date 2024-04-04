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地震造成新店安泰路住宅前大面積坍塌

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圖／新北市政府提供
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【聚傳媒特約記者陳欣如報導】因應4月3日地震，新北市政府工務局立即啟動防災機制，進行全面橋梁、建築物、山坡地等安全檢測。針對新店安泰路60巷90弄住宅前因地震坍滑造成道路中斷，工務局獲悉後迅即會同新北土木技師公會到場勘災並採取緊急措施，對於崩塌面先進行防護，打設鋼軌樁、堆疊混凝土塊，並在坡面鋪設帆布，避免坍塌面積持續擴大。

工務局指出，經會同專業技師評估後，為避免進一步坍滑，將在坍方處下方打設鋼軌樁、鋼板、堆疊混凝土塊，並覆蓋帆布擋住土石持續下滑，待邊坡穩定後再研議如何復舊。

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0403花蓮大地震

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