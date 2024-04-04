地震造成新店安泰路住宅前大面積坍塌
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
【聚傳媒特約記者陳欣如報導】因應4月3日地震，新北市政府工務局立即啟動防災機制，進行全面橋梁、建築物、山坡地等安全檢測。針對新店安泰路60巷90弄住宅前因地震坍滑造成道路中斷，工務局獲悉後迅即會同新北土木技師公會到場勘災並採取緊急措施，對於崩塌面先進行防護，打設鋼軌樁、堆疊混凝土塊，並在坡面鋪設帆布，避免坍塌面積持續擴大。
工務局指出，經會同專業技師評估後，為避免進一步坍滑，將在坍方處下方打設鋼軌樁、鋼板、堆疊混凝土塊，並覆蓋帆布擋住土石持續下滑，待邊坡穩定後再研議如何復舊。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪花蓮強震整理包／釀10死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪地震被重物壓倒如何求救？重症醫揭「保命4招」：千萬別做這件事
▪花蓮大地震／iPhone也有這幾款實用地震APP！隨時掌握地震即時資訊
▪他問「花蓮7.2強震，還是921比較恐怖？」 內行人揭關鍵2差別
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言