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上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

桃園某社區樓梯間震出大洞 市府：主結構未破壞

中央社／ 桃園4日電

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桃園市中壢區某大樓因地震影響，樓梯間牆面破損脫落、鋼筋裸露，桃園市政府建築管理處今天表示，已請結構技師勘查，主結構無明顯破壞及立即危害，已請住戶先不要使用樓梯。

有民眾在臉書社群「內壢大小事」張貼照片，照片內的樓梯間因地震因素牆面龜裂脫落破了一個大洞，內部的鋼筋也裸露可見，住戶可以直接從內部看到建築物外的狀況，樓梯間地上則堆滿混凝土磚塊，令人感到怵目驚心，發文內容則指出是內壢後站某社區梯間外牆。

桃園市建管處處長莊敬權今天接受媒體聯訪表示，已派請專業結構技師鑑定，發現主結構沒有明顯破壞，整體結構無立即危險，但牆面及樓梯有多處破壞損毀，建議社區優先處理，並設置安全防護措施，避免人員接近，尤其樓梯明顯損壞，建議用戶避免使用，已請社區設置相關警示，由於桃園市有多處建築受損，市政府正在研擬後續的協助措施。

根據居民表示，這次的地震比921還恐怖，當時建物只有出現少數裂痕，這次地震不但各處樓梯有不同情形毀損，大樓也有多處龜裂、磁磚剝落，社區內約有近300戶居民仍照常居住，目前管委會已禁用樓梯，只准從地下室進出，居民期望市府伸出援手協助重建家園。

0403花蓮大地震

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