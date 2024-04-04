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花蓮大地震／台北南機場公寓成危樓 安置百人

聯合報／ 記者李成蔭鍾維軒黃子騰王長鼎曾伯愷／連線報導
0403花蓮大地震，台北市南機場一期整宅部分於強震後，出現大面積崩裂，目前已要求居民暫時撤離。記者曾原信／攝影
0403花蓮大地震，台北市南機場一期整宅部分於強震後，出現大面積崩裂，目前已要求居民暫時撤離。記者曾原信／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮大地震釀全台有感，新北新店區頂好社區有八間房屋下陷，土城區一處八層樓華廈結構扭曲，台北南機場公寓也成危樓，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安均下令預防性撤離，安置超過上百人。

昨天大地震時，位於安泰路的頂好社區房屋發生塌陷，有民眾一早被搖醒，接著聽到「碰」一聲，出門發現路基受損變形，趕緊報警並逃離，十輛汽車、四台機車被路基吞沒，深陷坍塌處下方。

新店區長陳怡君指出，安泰路六十巷九十弄二十八號至四十二號共八戶，其中三戶空屋，共撤離十三人，有十一人住快樂旅館，二人依親，都沒傷亡。

受災的頂好社區管委會主委林新發指出，居民現在希望三件事情要先處理，包含盡快救出車輛、打好基樁穩固邊坡及修復自來水管，否則全社區五百戶沒水可用，就怕二次傷害。

新北市土城區延和路一棟八層樓華廈，一樓騎樓柱子鋼筋外露、結構扭曲，市府怕有倒塌之虞，第一時間疏散五十三戶、一五七人，有八十六人申請安置。市長侯友宜表示，該建築梁柱受損，造成結構安全疑慮，在第一時間緊急疏散居民，也調集工作人員補強結構，希望住戶不要再住到這棟大樓裡面，結構安全工務局一定會做到位。

台北市南機場老舊公寓不僅一樓梁柱鋼筋裸露，後方旋轉樓梯被震裂，與大樓銜接處全部斷裂，鋼筋水泥不斷掉落、牆面剝落，還有住戶的門框被震歪，鐵門無法關閉，愈往上走還能感到地面傾斜，一樓店面幾乎無法營業，商家未來也不知何去何從。

蔣萬安說，三大技師公會派員檢查發現有廿處梁柱有安全疑慮，決定貼紅單預防性疏散住戶，未來透過鋼筋支撐補強，公寓有五十戶、七十二人設籍北市，其中十四人為低收、二名獨老，所有住戶都會安置，待結構補強後住戶可回家居住，接著以專案方式加速公辦都更程序，本月九日進行說明會。

0403花蓮大地震 侯友宜 南機場 蔣萬安 都更

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