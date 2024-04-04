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震不停！深夜連3起規模5以上餘震 累積餘震已逾200起

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花蓮大地震／高市鳳山廢棄市場震倒 將拆除避免釀災

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導
昨天全台大地震，高雄鳳山區東門里廢棄市場也應聲倒塌。記者王昭月／翻攝
昨天全台大地震，高雄鳳山區東門里廢棄市場也應聲倒塌。記者王昭月／翻攝

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

高雄市廢棄市場問題多，昨天全台大地震，高雄鳳山區東門里廢棄市場也應聲倒塌，建築物梁、柱及牆面鋼筋裸露。另前鎮區荒廢逾30年的允棟市場，市場東側攤商5年前獲建商補償後紛撤出，西側攤商卻無法獲得補償，不滿權益受損。高市經發局指這處市場是民有市場，會持續提供法律諮詢服務尋求解套。

昨天大地震，高雄除3起電梯受困意外，鳳山東門里廢棄市場也坍塌，議員李雅靜、鳳山區公所人員趕赴現場關切，考量餘震不斷，可能造成更大坍塌，由警方拉封鎖線戒備，市府已派結構技師到現場鑑定，決議拆除，避免釀成更大傷害。

另1971年間啟用的允棟市場，補償爭議再成質詢焦點，允棟市場荒廢逾30年，近年有建商想買下土地，2019年經議員吳銘賜協調，由建商提供補償金並拆除市場。議員黃彥毓昨指，當年東側12名有攤位讓渡書仍續營業的業者獲補助30萬元；有讓渡書但未營業的15名業者獲補助5萬元，反觀西側攤商卻沒補償。

黃說，允棟市場廢棄後病媒蚊孳生，市府要求攤商所有人、管理人和使用人自行拆除。無法通知或屆時未自行拆除則由工務局拆除。但西側攤商先前也向地主買地上權，市場廢棄後卻找不到建商，無法獲補助，相當不公平。經發局長廖泰翔說，經發局過往都有提供法律協助，可惜無法達成共識，允棟市場是私人產權，私權爭議需由土地所有權人與攤台所有權人協調，市府只能從旁協助。

0403花蓮大地震

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