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花蓮大地震／窗戶突遭震開！喵星人嚇壞一跳 卡15樓外牆神情太無助

中央社／ 苗栗縣3日電
花蓮近海3日上午強震，全台有感。苗栗縣竹南鎮有隻橘貓地震當下受到驚嚇，往被震開的窗戶外跳，受困在15樓高的大樓平台處，所幸經動物保護防疫所人員協助，平安獲救。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社
花蓮近海3日上午強震，全台有感。苗栗縣竹南鎮有隻橘貓地震當下受到驚嚇，往被震開的窗戶外跳，受困在15樓高的大樓平台處，所幸經動物保護防疫所人員協助，平安獲救。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社

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花蓮外海今天發生芮氏規模7.2地震，全台強烈有感。苗栗縣竹南鎮有貓咪在家中窗戶被震開時，驚嚇往外跳，受困15樓高大樓平台，所幸經動物保護防疫所協助成功救援。

根據中央氣象署資訊，上午強烈地震，苗栗竹南震度達5級，位於15樓高的建築搖晃更加明顯，這隻橘貓的飼主表示，突如其來的地震把家中窗戶震開，頓時貓咪嚇到往外面跳，困在大樓外牆平台上。

飼主試圖利用漁網自行救貓，但貓咪始終不願進入網子，又擔心牠一緊張會跳開從高樓摔下，緊急透過地方臉書社團發文求助，網友紛紛提供意見，有人建議用竹竿、木板、長梯、甚至請吊車救援。

所幸最終苗栗縣動物保護防疫所從臉書得知訊息，派員前往，利用捕捉網，順利將橘貓平安救下，重回主人懷抱；飼主事後感謝防疫所協助，並說貓咪已經安全回家「正在吃罐罐壓驚」。

對於這次有驚無險，有熱心網友也留言提醒，家中有養貓的人要特別注意，保持空氣流通，別忘做好防護。

花蓮3日上午強震全台有感，讓不少人心驚驚，在苗栗竹南一處社區高樓有貓咪更是嚇到往窗外跳，一度受困在15樓高平台，所幸動防所人員利用捕捉網成功救援。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社
花蓮3日上午強震全台有感，讓不少人心驚驚，在苗栗竹南一處社區高樓有貓咪更是嚇到往窗外跳，一度受困在15樓高平台，所幸動防所人員利用捕捉網成功救援。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社
苗栗縣動物保護防疫所3日表示，地震發生時有隻橘貓受到驚嚇跳窗，受困在15樓外牆平台處，所幸最終平安獲救，重回主人懷抱。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社
苗栗縣動物保護防疫所3日表示，地震發生時有隻橘貓受到驚嚇跳窗，受困在15樓外牆平台處，所幸最終平安獲救，重回主人懷抱。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社

0403花蓮大地震 貓咪

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