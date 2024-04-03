花蓮大地震／竹縣石牛山頂地標巨石疑不敵地牛裂兩半 網嘆：大自然的力量
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新竹縣關西鎮知名登山遊憩景點石牛山，山頂刻有「石牛山」字樣的巨石，上午地震後被登山民眾發現已裂兩半，雖未目擊發生過程，但照片上傳網路後仍引發熱議。
網友上午到石牛山登山運動碰上地震，隨後登上山頂時，發現刻有「石牛山」字樣的著名地標巨石已裂兩半，立即拍照並在臉書Facebook社團「肉腳登山隊」發文分享，引發網友熱議。
儘管貼文者並未目擊石頭裂開過程，但網友多半認為是地震造成，紛紛留言「前幾天去還看到完整的」「我最愛的石牛山炸裂了」「大自然的力量」「星期六我才去過，好可怕喔」，也有人說「石牛山不敵地牛，變成2段」。
根據中央氣象署介紹，石牛山高約671公尺，位在新竹縣關西鎮，以擁有多岩石、壯觀的石壁景觀聞名，為新竹一帶名山，也為台灣小百岳之一。
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