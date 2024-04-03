0403花蓮大地震／北市南機場公寓牆爆裂 住戶嚇：921後第一次這麼大

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1964年落成的南機場公寓，至今已有60年歷史，今天早上發生花蓮大地震，也讓這棟老舊公寓發生水泥磚塊剝落、牆壁爆裂、鋼筋外露變形，北市府獲悉派建管處到場勘驗，經結構技師確認，中華路二段307巷2號至20號連棟建築物有立即危險，立刻在現場主要出路口張貼紅單做疏散。

有住戶受訪表示，今天早上地震的時候被搖醒，出門一看發現磚塊、水泥塊都掉落在樓梯，大大小小的都有，自己在南機場公寓住了快50年，上次921大地震之後，有做耐震補強，這次地震還是第一次這麼大，大到都震碎。

另一名住戶表示，一早7點多出門，開車在路上發現「怎麼這麼大的地震」，由於要工作沒辦法回家，下午2點多回家嚇到「怎麼這次碎這麼多」，幸好屋內沒有明顯災情，希望里長、民代能幫忙了解有沒有危險。

花蓮大地震，北市中華路的南機場公寓也傳出災情，明顯可見牆壁水泥塊剝落、鋼筋外露等情況。記者翁至成／攝影 花蓮大地震，北市中華路的南機場公寓也傳出災情，明顯可見牆壁水泥塊剝落、鋼筋外露等情況。記者翁至成／攝影 有住戶受訪表示，自己在南機場公寓住了快50年，上次921大地震之後，有做耐震補強，這次地震還是第一次這麼大，大到樓梯、住宅接縫都震碎，看起來很危險。記者翁至成／攝影 南機場公寓至今已有60年歷史，今天花蓮近海發生大地震連帶傳出災情。記者翁至成／攝影 警、消在場待命，並進行交通管制。記者翁至成／攝影 南機場公寓已有60年歷史，今天花蓮近海發生大地震，經勘查有結構問題，北市建管處立刻張貼紅單，並知會里長、區長對住戶疏散。記者翁至成／攝影 一名剛下課的妹妹，回到北市南機場公寓住家，發現有許多龜裂處，多次上下樓查看，還不忘探頭觀察。記者翁至成／攝影

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