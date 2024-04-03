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0403花蓮大地震／停課6校下周一復課？蔣萬安：景美女中啟動線上上課準備

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午11點30分也赴民族實中、景美女中視察。下午到誠正國中了解學校狀況。記者林麗玉/攝影
台北市長蔣萬安上午11點30分也赴民族實中、景美女中視察。下午到誠正國中了解學校狀況。記者林麗玉/攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震，也震出台北市老舊校舍問題，教育局統計，北市通報災損201所學校及幼兒園(含170校、31園)，6校已通報停課學校。市長蔣萬安下午前往誠正國中視察，對於家長關心的這停課6校周一是否恢復上課？蔣說，包括民族實中、稻江商職、大安高工、誠正國中、師大附中五校應周一可復課，但景美女中因受損稍嚴重，會等專業技師評估之後，再做最後確認，也請校方準備好線上上課的準備作業。

蔣萬安今天下午再度前往誠正國中視察學校的地震受損狀況，對於目前台北市有6校停課，影響學生數有6240名、幼兒園5園影響幼生數294名。接下來清明連假會全面清查，這6校6千多名學生下週一是否可復課？蔣萬安說，原則上都沒有立即危險，會請專業技師再度詳細檢查，目前除了景美女中之外，其餘五校在下週一4月8日應該可以返校上課，會再與專業技師保持聯繫。

蔣萬安說，他剛剛也視察景美女中的狀況，也請專業技師立即檢查，但剛剛去景美女中看，專業技師評估高三教室這一邊受損狀況稍微嚴重，會再請專業技師評估，再做最後確認，他也已經請校方，準備好線上上課的作業。

蔣萬安表示，學校學生、教職員的安全最重要，目前學校的各項受損缺失，包括看到景美女中特別是洗手間天花板掉落，還有牆壁龜裂非常嚴重，甚至裂痕也非常明顯，而且技師評估有即刻危險，所以先即刻封起來，不讓孩子繼續使用，也請專業技師，進性後續的補強卻任，確認安全無虞，再開放學生使用。

至於景美女中的校舍狀況，會等技師更詳記的檢視之後，並且即刻啟動線上上課準備，等到安全無虞，才會讓孩子週一恢復上課。

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