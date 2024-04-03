花蓮強震 基隆危樓牆面坍塌磚頭掉落無人傷

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花蓮今天發生強震，基隆市一處老舊危宅受影響，2樓牆面坍塌導致大量磚頭掉落，所幸無人受傷。基隆市政府表示，這棟建築去年底就公告屬於危樓，今天將予以拆除。

基隆警消上午獲報，市區義一路與信三路口一處老舊危宅疑因地震，2樓牆面坍塌，大量磚頭掉落，幸未傷到往來人車，已拉起警戒線封鎖。

基隆市政府都市發展處表示，這棟建築去年底就公告屬於危樓，要求屋主遷出，屋主獲知後已陸續將物品清出。地震發生時，屋主所幸沒在屋內，市府今天將拆除這棟危險房屋。

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