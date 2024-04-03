0403花蓮大地震／ 彰化埔鹽平房倒塌幸無人受傷

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花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，造成彰化縣埔鹽鄉一處平房倒塌，一對母子及時逃出未受傷，鄉公所已協助安置，並給予慰問金。

埔鹽鄉長許文萍告訴中央社記者，今天上午發生地震，埔港路一處平房坍塌，一對母子當時在屋內幸好及時逃出，不過房子已不能居住，目前先將母子安置在附近鄰居的空屋內。

許文萍說，這對母子生活困苦，平時以撿拾資源回收維生，她在得知房屋倒塌的第一時間趕到現場關心，並給予慰問金，之後會設法協助籌錢替他們整建房子。

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