花蓮地震 新店安泰路8建物地基下陷撤離13人

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，受地震影響，新北市新店區安泰路60巷內某社區8棟建築物地基下陷及道路倒榻，其中3戶為空屋，新北市政府消防局表示，8戶共13人全數撤離，11人住旅宿，另2人依親，無人受傷。

商品推薦