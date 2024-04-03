花蓮地震 新店安泰路8建物地基下陷撤離13人
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花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，受地震影響，新北市新店區安泰路60巷內某社區8棟建築物地基下陷及道路倒榻，其中3戶為空屋，新北市政府消防局表示，8戶共13人全數撤離，11人住旅宿，另2人依親，無人受傷。
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