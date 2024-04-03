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0403花蓮大地震受災！他曝家中多年收藏酒震碎慘況 「心也碎光了」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友家中的酒類收藏，因為今晨的大地震而墜落成滿地碎片。圖／擷自臉書社團「小廢物俱樂部」
網友家中的酒類收藏，因為今晨的大地震而墜落成滿地碎片。圖／擷自臉書社團「小廢物俱樂部

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今（3）日上午7時58分，台灣發生芮氏規模7.2地震，隨後餘震不斷，各地傳出災情，網路上也有不少網友發文，呈現家中受到地震侵襲後的慘狀。

臉書社團「小廢物俱樂部」中有位網友發文，表示爸爸的愛好是收藏酒，但今日遭遇大地震，劇烈搖晃之下易碎的酒瓶們難逃此劫，多年收藏通通「墜地而亡」，該網友貼文中附上照片，並補充照片來源「聽說是手邊顫抖邊拍下來的」。

照片裡一地狼藉的慘樣，讓不少網友直呼心也跟著碎了，「天啊！一定很心疼，要放酒櫃裡面，最好要鎖起來，還會有餘震」、「這一定心痛的，要是全都有價值的老酒，那會痛到睡不著」、「老人家心臟還好嗎...感覺這個衝擊不小」、「好幾萬蒸發」，有網友以黑色幽默回覆原PO「真的徹底變廢物了...」、「在地土特產」，也有留言寬慰原PO表示「肝會變健康啦」。

但萬幸的是，至少該位發文網友及家人並未因酒瓶掉落而受傷。

0403花蓮大地震

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