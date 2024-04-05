聽新聞
test
0:00 / 0:00

CNN：晶片集中台灣製造 有風險

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
3日花蓮強震擾亂包括台積電在內的公司營運。（路透）
3日花蓮強震擾亂包括台積電在內的公司營運。（路透）

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮強震全球關注，ＣＮＮ報導，台灣在生產先進晶片方面扮演關鍵角色，這次地震提醒各國，將關鍵晶片製造集中在地震頻傳且地緣政治緊張的台灣，有其風險。

報導指出，根據統計，全球百分之九十先進半導體晶片由台積電生產，供應蘋果、高通、英業達和ＡＭＤ等使用。

儘管這次強震不太可能對半導體供應鏈產生長期影響，但這也清楚提醒各國，將關鍵的晶片製造業集中在一個既容易發生地震，又是地緣政治緊張熱點的島嶼上，有其風險。近年來，包含美國在內的各國政府和晶片製造商，已投入數十億美元，努力實現晶片生產多樣化，但許多專家仍擔心發展不夠快。美國投資研究機構ＣＦＲＡ分析師齊諾三日在投資者報告中表示，這次地震提醒投資者，將代工廠集中一個地區的風險。

白宮：優先關注人命安危

【記者張文馨／華盛頓報導】針對花蓮地震對先進晶片製造帶來的衝擊，白宮發言人柯比三日表示，當下就是關心當地人民的安全和保障，以及地震可能的後續與影響，美方正與相關當局保持聯繫，將隨時提供任何必要協助；目前關注的重點在於人命安危，不是可能的經濟影響或高科技問題。美國為受影響的人祈禱，也會持續關注地震的後續發展。

白宮國家安全會議發言人華森則說，美國正關注台灣地震的報告，並持續關注其對日本的潛在影響。

0403花蓮大地震 半導體 台積電 地震 強震 花蓮強震 英業達 製造業

延伸閱讀

規模7.2強震襲台！網憂「恐爆規模9強震」 氣象署早給解答

日職／我愛台灣！讀賣巨人捐款千萬日圓 支援地震災區

不畏強震挺身護嬰 護理師：當下沒時間害怕

棒球／陽岱鋼關心花蓮地震 將發起募款幫助家鄉

相關新聞

晶圓廠復工大作戰 台積復機8成

花蓮強震引起國際社會關注半導體供應鏈受影響的時間和範圍，其中全球晶圓代工龍頭台積電的復工進度成為焦點。台積昨晚表示，所有...

CNN：晶片集中台灣製造 有風險

花蓮強震全球關注，ＣＮＮ報導，台灣在生產先進晶片方面扮演關鍵角色，這次地震提醒各國，將關鍵晶片製造集中在地震頻傳且地緣政...

全聯捐千萬助災區重建 房屋災損可至門市申請2萬救助金

4月3日花蓮發生強震，全台多起災情紛紛傳出，全聯福利中心宣布將捐贈新台幣壹千萬元，善盡企業社會責任，為災區重建盡微薄心力...

協助花蓮災後重建！勞動部：勞就保、職保被保險人 供6個月保費補助

花蓮昨發生芮氏規模7.2地震，為協助受災民眾重建家園，勞動部提供天災臨工、勞保保費補助及緩繳、勞保傷病給付、職業訓練補助...

台積電設備復原率逾80% 南科18廠今晚可全部復原

台積電晚問發布0403花蓮大地震後最新進度，在公司動員所有資源下，所有晶圓廠設備復原率已超過80%，其中位於南科的晶圓1...

花蓮大地震 新光三越捐款1千萬幫助災後重建

4月3日花蓮大地震，這是自921大地震以來規模最大的地震，全台各地多處民宅倒塌，尤以花蓮地區最為嚴重，造成許多人民生活受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。