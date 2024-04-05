晶圓廠復工大作戰 台積復機8成

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮強震引起國際社會關注半導體供應鏈受影響的時間和範圍，其中全球晶圓代工龍頭台積電的復工進度成為焦點。台積昨晚表示，所有晶圓廠設備復原率已超過百分之八十，其中位於南科的晶圓十八廠昨晚完全復原。國科會指出，竹科、中科、南科等三大科學園區陸續都在復機校準中，將陸續恢復正常營運，主要晶圓製造大廠備料充足且復機順利。

台積電南科晶圓十八廠採五奈米以下先進製程，主要客戶包括輝達、超微、蘋果、聯發科等。路透報導，輝達在地震後發表聲明，表示「在與我們的製造合作夥伴商議後，我們預期台灣這次地震不會對我們的供應造成任何影響。」

地震發生後，台積電、世界先進等晶圓廠製造工程師與設備商人員展開「復工大作戰」。業界指出，台積電各廠區在地震後急召輪班人員與調度人力、加上協力廠商，各大廠區外車水馬龍，連深夜停車場都大塞車，各廠輪班工程師緊急加入復原工作，讓不少設備可重啟試機，昨天已接近全數復原，但部分機台數據調整則仍須一些時間。

為了回應外界關切，台積電三、四日接連公告最新進度。台積昨晚指出，晶圓廠設備復原率已超過百分之八十，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）預計晚間可完全復原。部分廠區少數設備受損並影響部分產線生產，主要機台包含所有極紫外光（ＥＵＶ）微影設備皆無受損，處於震幅較大地區的部分生產線，預計需較長的時間調整校正以回復自動化生產。

雖然台積電尚未公布強震損失程度，但據了解，由於新竹、桃園震度高達五級，台中也達四級，停機的機台數龐大，其中龍潭先進封裝廠是台積電ＡＩ晶片CoWoS封裝大本營，停機時間最久，預料復機後也得花時間消化才能追回短少的營收，而且這些晶片相當昂貴，因此多數供應鏈認為這次地震對台積電衝擊恐比九二一大地震還大。

國科會指出，竹科園區雖受地震影響最大，但大部分工廠地震當日就完成復機，少部分工廠正在復機校準中，短期內可正常營運；中科園區的廠商機台停機後均已陸續復歸，半導體廠高精密度機台已復機九成，部分機台調校中；南科園區內主要大廠廠房營運則皆已恢復正常運作。

商品推薦