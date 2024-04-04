花蓮大地震／受災戶 可減免稅捐

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮大地震過不久之後，即將進入報稅季，財政部表示，已責成稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報（請）各項稅捐減免；地方稅的部分，包含房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等，民眾均可向各地稅捐稽徵處申請減免，而在國稅的部分，包含所得稅、貨物稅、營業稅等，也有相關災害稅捐減免規定。

財政部表示，災民應於災害發生後卅天內，檢具損失清單、照片或證明文件，報請轄區稽徵所派員勘查。

台灣地震頻仍，但根據財團法人住宅地震保險基金的統計顯示，截至今年二月廿九日，全國一般住宅的平均投保率僅約百分之卅七，約三百五十三萬戶左右，連四成都不到。

產險業者透露，通常願意保火險加住宅地震險的民眾，都是處於房貸還沒繳完的狀態，在銀行要求之下只能不斷續保，但房貸一繳完，大部分民眾就來辦退保，所以才使得全國一般住宅的平均投保率這麼低，也導致屋齡愈老，愈沒有地震險的保障。

基本的地震險理賠金額，每案最高賠一百五十萬元。此外，倘若民眾房子仍有房貸的情況之下，產險公司通常會援引抵押權人條款，銀行是債權人，因此在啟動理賠機制時，會先通知銀行，理賠金由銀行取得，除非是房貸餘額已低於理賠金額的情況之下，銀行扣掉剩餘債權之後，再分給民眾。

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