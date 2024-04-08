中橫、蘇花搶通 管制通行

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經連日搶修，交通部表示省道公路系統已全數搶通，因山區路段邊坡狀況仍不穩定，中橫兩路段、蘇花公路一路段，採有條件限時段開放通行。

公路局昨表示，台中市和平區台八線臨三十七便道（中橫便道）昨中午十二時搶通後，省道公路均已完成搶通；因山區路段邊坡狀況仍不穩，考量仍有不確定風險，將持續辦理災後復建工程，三處路段仍採取管制。

公路局表示，昨天搶通的中橫便道於下午二時、四時卅分，開放兩班次通行。四月廿一日前，每日上午巡察邊坡及路面安全後，開放中午十二時、下午四時卅分等兩班次；四月廿二日後，依邊坡狀況檢討管制機制，視當時雨量、路況管制放行。中橫便道仍僅限原可通行五種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究以及公務通行。

另外，花蓮縣秀林鄉台八線大禹嶺至太魯閣路段，初期採上午十時、下午一時及三時等三時段放行，並於下午五時開放天祥地區民眾、業者車輛，自太魯閣閣口往天祥方向運補民生必需物資後，夜間封路管制。

花蓮縣秀林鄉台九線大清水至崇德路段，因施工需求，每日放行時段為上午六時至八時、中午十二時至下午一時、下午五時至晚間七時，實施夜間預警封閉，下清水橋開放限重五噸以下小型車通行。

公路局呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區。

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