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北捷環狀線錯位 地方憂陷交通黑暗期

聯合報／ 記者江婉儀李成蔭／新北報導
受強震影響，新北環狀線板新站到中原站間發生鋼箱梁錯位，捷運局昨漏夜加固。記者陳正興／攝影
受強震影響，新北環狀線板新站到中原站間發生鋼箱梁錯位，捷運局昨漏夜加固。記者陳正興／攝影

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花蓮強震導致新北捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部位移，新北市長侯友宜表示，將分三階段恢復通車，中和到大坪林站會在四月八日上班日前復駛，至於中和到板新站，因鋼梁錯位，會請專家檢測、檢討補強，確認安全無虞才會開放，專家預估最快恐要一個月。地方憂心，由於要封路檢修，當地恐將陷入交通黑暗期。

前晚起，板橋至產業園區站恢復單線雙向運行，新北捷運公司表示，目前採部分路段單線雙向方式營運，平時運量約七、八萬人次，預估檢修期衝擊三到四萬人次，約占原運量一半，期間會提供環狀線免費接駁公車，平日一百班次、假日六十班次。

新北捷運局長李政安表示，已完成增設鋼擋板，將鋼箱梁、鋼柱焊接加固。在環狀線全線恢復營運前，也會與台北捷運局合作，盡快把鋼箱梁位移狀況排除，修復期仍在評估中，會盡可能避免長期圍設圍籬，減少交通衝擊。

台灣省結構工程技師公會理事長王炤烈說，二○一六年台南地震造成台八十六快速道路橋梁位移，二○一八年大震造成花蓮大橋位移，都是花一個月左右恢復，評估此次環狀線鋼箱梁位移約五十公分，確定方案後應該也是約一個月完工。

中原站至板新站會經過中和區員山路，該路線可銜接國三中和交流道，每到通勤時間必塞車，地方擔憂會造成交通黑暗期。新北市議會民進黨團總召張維倩指出，以環狀線中原站統計資料，平均單站每日營運量超過三千人次，如今無法正常通行，影響重大，捷運局與交通局需要盡快擬定、公布修復方案，將民眾的不便降到最低。

新北捷運公司說，在地面檢修時，將封閉部分路段，若要利用白天時間檢修，會提前告知民眾改走其他路段。

另外，安坑輕軌唯一轉乘站的捷運環狀線十四張站目前無法通車，使安坑地區在捷運路網上形同「孤島」。居民怒斥，相關單位雖然規畫接駁車因應，卻沒停靠在輕軌站，走去接駁的公車站還要十五分鐘。

新北捷運公司則回應，因公車無法進入，因此另設「遠東工業區公車站」站點；新北交通局也指出，有測試路幅及步行時間，未來會持續依環狀線修復情況調整。

0403花蓮大地震

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