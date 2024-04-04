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花蓮大地震／軌道位移 學者懷疑施工問題比設計還要大

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
環狀線軌道偏移，現場已拉起封鎖線，中正路、員山路部分路段封閉。記者劉懿萱／攝影
環狀線軌道偏移，現場已拉起封鎖線，中正路、員山路部分路段封閉。記者劉懿萱／攝影

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花蓮強震，新北環狀線板新站到中原站間高架軌道位移，全線停駛至傍晚。有學者表示，高架橋耐震都要達六級以上，這次北部最大震度僅五級弱，懷疑施工問題比設計問題還要大。台灣結構技師公會理事長王炤烈說，應是兩個橋墩錯位，保護裝置有發揮作用，「結構沒有壞」。

交通大學運輸研究所退休副教授黃台生說，最輕微的狀況是環狀線軌道位移，次之是軌道結構位移，最嚴重就是整體橋梁結構位移，如果是結構位移，短期內要修復十分困難。

黃台生表示，一般高架橋、橋梁的耐震程度都會達到六級，捷運高架橋耐震程度理應要更高，其他捷運高架路段都沒出事，這一段卻位移，最有可能關鍵應在施工部分，相關單位應更詳細檢測。

王炤烈過去在台灣世曦擔任總經理，新北環狀線是他任內施工的，他說，看來應是兩個橋墩錯位，一個橋墩下有兩個「支承」，修復一個就需卅至四十萬元，初估這段修復至少需一百六十萬元。

王炤烈說，經觀察橋墩柱應沒有太大損害，這次有問題是支撐墊，屬於保護裝置，在強震中也有發揮作用，壞掉了還可以想辦法修，至少把鋼梁拉住，「結構上沒有壞」。

王炤烈強調，兩個橋墩間的其中一個固定端，也因昨上午地震晃來晃去，已被晃壞掉，但有做到消災減震的作用，至少沒有倒下來，就還可修復。

0403花蓮大地震 環狀線 花蓮強震

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