花蓮大地震／通車才4年 新北環狀線路軌位移

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花蓮強震導致新北捷運環狀線板新站至中原站間高架路軌鋼箱梁位移，全線停駛九個半小時，部分路段傍晚才開放單線雙向運行。地震當下有乘客驚魂未定喊「以為坐海盜船」。

負責興建的台北捷運工程局說，因高架逾廿五米且為鋼構，遇震時比鋼筋混凝土建材晃更大，二處橋墩下方共四個盤式支承損壞，現已先焊接，確保餘震時不再位移。

昨早大地震後，台北捷運和機場捷運全線暫停行駛逾一小時，九時多陸續恢復營運，新北環狀線卻直到傍晚五時半，部分路段才開放單線雙向運行，影響通勤族約三萬至四萬人次，市長侯友宜強調，安全無虞才通車。

新北環狀線橋梁敦柱發生錯位，車上乘客被迫走軌道回到地面。圖／取自記者爆料網

環狀線昨停駛，因列車停在站與站之間，乘客只能下車走軌道到站，有乘客嚇說「真的超晃」。台北捷運局工程管理處長黃泰聰說，環狀線為高架的鋼構造，遇地震會比鋼筋混凝土結構搖晃程度更大，加上這次地震是「先上下再左右」晃動，導致橋墩下方四個盤式支承損壞，已先焊接。

環狀線第一階段二○二○年一月卅一日才通車，雙北震度五級弱就受損。北捷和新北環狀線同為台北市捷運工程局興建，文湖線結構從未因地震損壞，北市捷運一區工程處長陳建宏說，文湖線以混凝土梁柱建造，環狀線因地形高、路幅窄，又在台六十四線旁，用鋼柱、鋼箱梁建造，結構完全不同、支撐設計也不一樣。

北市捷運設計採交通部頒「鐵路橋梁耐震設計規範」，耐震度約震度五強，陳建宏說，初步判斷是這次地震先上下再左右搖動，離開原本抗震範圍，就錯位了。

新北捷運局長李政安說，為避免捷運的掉落物衝擊地面人車，震後第一時間先封閉中正路和員山路，雙北捷運局與土木結構技師前往會勘，先加強橋梁防落設施，下午吊車進場施作，預計今上午完成，將採分段通車的方式復駛。

道路封閉部分，昨下午已開放員山路通行，待完成橋梁防落裝置，預計今上午開放中正路慢車道通行。環狀線昨傍晚五點半恢復運行，其中板橋站至產業園區站採單線雙向運行，班距為十六分鐘，其他路段仍待確認系統安全無虞才會陸續開放。

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