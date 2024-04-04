花蓮大地震／橋斷坍方 蘇花路廊比921還慘

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮昨發生規模七點二強震，蘇花路廊受創最嚴重，大清水隧道北口的下清水橋斷裂，由於現場餘震不斷，落石坍方頻傳，搶修人員與機具昨幾乎無法挺進。交通部公路局東區養護工程分局人員感嘆，比九二一大地震更嚴重，預估要人車從最關鍵的斷橋處通過，得花三至四天時間，連假期間恐難完全搶通。

由於花蓮大地震造成東部鐵公路嚴重受損，交通部昨啟動海、空疏運，其中空運部份，民航局今協調立榮，加開一班次往返松山至花蓮；海運部分，由於今正逢清明連假首日，客輪訂位滿載，航港局調派一艘台北快輪貨輪疏運車輛。

昨天的強震，使蘇花廊道柔腸寸斷，處處坍方、落石。台九線蘇花公路崇德段被震出邊坡大面積坍方，落石淹沒道路，雙向阻斷。位於大清水隧道北北口的下清水橋也被震斷，公路局的空拍照片只見部分橋梁痕跡，下方則堆滿落石，顯見當時天搖地動的力道。

交通部長王國材表示，由於現在往花東的鐵公路都中斷，昨已啟動海運接駁計畫，另也請民航局協調加班機，否則民眾就得走南迴公路。

台鐵公司表示，今天零時可單線搶通蘇澳新到鳳林間西正線，首班車起就恢復單線運轉，各班次正常，預計今中午十二時恢復雙線行車；也因蘇花中斷，台鐵今也加開宜蘭到花蓮間十列次區間快車疏運旅客。

負責搶通蘇花路廊的公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正表示，由於不斷發生餘震，導致落石不斷，只要路廊內用路人脫困，今天到和平的路段就可先放行。

陳國正說，由於下清水橋是攸關蘇花路廊能否通車的關鍵，目前規畫先在山側做便橋，至少先讓小型車通行，但至少需三至四天才能做好便橋，連假恐怕無法完全搶通。

民航局昨協調立榮、華信航空，昨加開七班次，分別往返花蓮機場與松山、台中、高雄機場，今早立榮還再加開一班次往返松山至花蓮。

海運疏運部份，台北快輪預計今上午九時卅分自蘇澳港開航，預計下午一時卅分抵達花蓮港；下午三時自花蓮港開航，預計晚上七時抵達蘇澳港。今航港局將再協調客貨輪疏運滯留花蓮旅客。

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