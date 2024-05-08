聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東觀光補助延後 業者怒吼

聯合報／ 記者尤聰光周湘芸／連線報導

中央原定6月1日起挹注10.6億元振興花東旅遊，花蓮業者反彈台東列補助，觀光署即宣布台東延後實施。台東觀光業者昨到縣議會陳情表達不滿。記者尤聰光／攝影
中央原定6月1日起挹注10.6億元振興花東旅遊，花蓮業者反彈台東列補助，觀光署即宣布台東延後實施。台東觀光業者昨到縣議會陳情表達不滿。記者尤聰光／攝影
4月花蓮大地震，連帶影響花東觀光，中央原定6月1日起挹注10.6億元經費振興花東旅遊，花蓮業者反彈台東列補助，觀光署即宣布台東將另匡列預算，實施較晚。台東觀光業者昨到縣議會陳情，縣長饒慶鈴呼籲中央「不能忘了台東」。觀光署長周永暉說，有和縣府及業者聯繫，預計周四院會討論，以原先交通部的版本為基礎。

饒慶鈴說，花蓮發生地震，觀光產業一體的台東也受影響，握有資源的中央，也能站在台東處境，聽聽在地觀光業者聲音，真的不能忘了台東，幫助花東振興。

台東縣觀光協會理事長李數奼說，這1個月來退房電話不斷，原本期待中央補助花東獎勵，卻傳出台東延後，鄉親忿恨不平，手心手背都是肉，中央應把餅做大、擴大補助範圍，就應同步實施。

另有飯店業者說，震後就減少的遊客，若補助延後，更降低到台東意願。也有業者怒喊，補助要公平，不能獨厚花蓮、遺漏台東，請中央重視，否則不排除北上抗爭。

觀光署長周永暉說，中央從頭到尾都沒忘記台東，業者們應是擔心延到8月實施與經費問題，觀光署持續和縣府及業者聯繫、多溝通。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰認為，震後觀光振興補助關鍵不在補助總經費，住宿補助通常扮演點火角色，若住宿率高，補助就可以準備退場。現階段應關心花蓮都市景觀、遊客導入初期服務品質，邀請民眾參與花東旅遊及產業重塑計畫。

0403花蓮大地震 周永暉 花蓮強震 觀光署 饒慶鈴

延伸閱讀

花蓮強震觀光振興...台東業者不滿被排除揚言抗爭 觀光署回應了

台東2年打造50公頃舊站特區 饒慶鈴：精華中的精華

花東本一家…饒慶鈴推共好 先包10團花蓮旅遊

振興花東觀光方案「每房最高千元」 周永暉：7月1日上路

相關新聞

台東觀光補助延後 業者怒吼

4月花蓮大地震，連帶影響花東觀光，中央原定6月1日起挹注10.6億元經費振興花東旅遊，花蓮業者反彈台東列補助，觀光署即宣...

花蓮推震後振興旅遊「4支箭」 議員憂旅館及橋梁安全

花蓮地震後推振興旅遊方案，多名議員關心旅館等營業場所及橋梁等公共建物的安全。花蓮縣政府表示，房屋所有人要負安全使用責任，...

花蓮強震觀光振興...台東業者不滿被排除揚言抗爭 觀光署回應了

交通部觀光署原定6月1日起挹注10.6億經費振興花東旅遊，遭花蓮業者反彈納入台東補助，觀光署昨則表示，台東將另外匡列預算...

綠議員批花縣府濫用7.2億善款 縣府：參考台南做法

花蓮縣議會民進黨團今天抨擊花蓮縣政府，指出0206花蓮地震善款27.4億元中，縣府將7.2億元善款用在公共建設上，要求縣...

逾7.2億支應工程經費挨批…綠盼善款直接用於災民 花蓮縣府回應

花蓮震災待重建，縣議會民進黨團今天呼籲縣府立即歸還挪用的7.2億元善款，直接用於災民，勿連工程物價膨脹經費都用善款支應；...

中市府送暖…盧秀燕喊籌經費邀紙風車花蓮演出 盼撫慰孩子心靈

0403花蓮地震衝擊花蓮產業及經濟，台中市長盧秀燕今天表示，市府將設置「花蓮專區」邀花蓮農特產品前來設攤，也將籌措經費邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。