台東觀光補助延後 業者怒吼

中央原定6月1日起挹注10.6億元振興花東旅遊，花蓮業者反彈台東列補助，觀光署即宣布台東延後實施。台東觀光業者昨到縣議會陳情表達不滿。記者尤聰光／攝影 4月花蓮大地震，連帶影響花東觀光，中央原定6月1日起挹注10.6億元經費振興花東旅遊，花蓮業者反彈台東列補助，觀光署即宣布台東將另匡列預算，實施較晚。台東觀光業者昨到縣議會陳情，縣長饒慶鈴呼籲中央「不能忘了台東」。觀光署長周永暉說，有和縣府及業者聯繫，預計周四院會討論，以原先交通部的版本為基礎。

饒慶鈴說，花蓮發生地震，觀光產業一體的台東也受影響，握有資源的中央，也能站在台東處境，聽聽在地觀光業者聲音，真的不能忘了台東，幫助花東振興。

台東縣觀光協會理事長李數奼說，這1個月來退房電話不斷，原本期待中央補助花東獎勵，卻傳出台東延後，鄉親忿恨不平，手心手背都是肉，中央應把餅做大、擴大補助範圍，就應同步實施。

另有飯店業者說，震後就減少的遊客，若補助延後，更降低到台東意願。也有業者怒喊，補助要公平，不能獨厚花蓮、遺漏台東，請中央重視，否則不排除北上抗爭。

觀光署長周永暉說，中央從頭到尾都沒忘記台東，業者們應是擔心延到8月實施與經費問題，觀光署持續和縣府及業者聯繫、多溝通。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰認為，震後觀光振興補助關鍵不在補助總經費，住宿補助通常扮演點火角色，若住宿率高，補助就可以準備退場。現階段應關心花蓮都市景觀、遊客導入初期服務品質，邀請民眾參與花東旅遊及產業重塑計畫。

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