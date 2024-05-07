中市府送暖…盧秀燕喊籌經費邀紙風車花蓮演出 盼撫慰孩子心靈
0403花蓮地震衝擊花蓮產業及經濟，台中市長盧秀燕今天表示，市府將設置「花蓮專區」邀花蓮農特產品前來設攤，也將籌措經費邀請「紙風車劇團」到花蓮進行2場公益演出。
母親節即將到來，盧秀燕今天在市政會議中預祝所有的媽媽們佳節快樂，她表示，日前偕同女力縣市長到花蓮研討震後經濟方案，台中市政府將設置「花蓮專區」邀請花蓮農特產品設攤，並鼓勵台中團體至花蓮旅遊，用行動溫暖花蓮，盼大家一起響應。
今年適逢921地震25週年，盧秀燕指出，當時台中傷亡慘重，震後救災復建的過程中，獲得全世界包含花蓮縣對台中的關心。花蓮這次受強震衝擊，面臨的狀況就如當時的台中，百業經濟受到影響，她感同身受，因此台中市政府願帶頭援助花蓮。母親節將至，她也號召大家「為母親做件好事」，一起用行動幫助花蓮。
盧秀燕日前偕同女力縣市長到花蓮研討震後經濟方案，她表示，台中市政府將設置「花蓮專區」邀請花蓮農特產品來設攤，並鼓勵台中團體，例如村里長、環保志工、守望相助隊、義警民防等揪團至花蓮觀摩旅遊，目標希望能達到100團。
此外，盧秀燕還說，台中市政府也特別籌措經費邀請「紙風車劇團」到花蓮進行2場公益演出，希望能用歡樂為花蓮帶來更多正能量和希望，撫慰孩子心靈。而天團五月天日前也宣布將前進花蓮進行公益演出，盼藉由他們強大的號召力與影響力，帶動歌迷一起促進花蓮觀光旅遊經濟。
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