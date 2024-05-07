花蓮拚觀光 業者：恢復交通優先

地震重創花蓮觀光，專家推估旅宿業至年底恐損失卅億元，整體觀光產值損失八十億元，政府震後振興預算十三億元，應可帶動近五十億元觀光產值。業者表示，對政府補助樂觀其成，但關鍵仍在於民眾信心能否恢復。

觀光業者指出，花蓮餘震不斷退房潮出現，預估旅宿業四至六月每月損失約五億元。花蓮主賺觀光財，統一超旗下不少門市、星巴克特色門市，受交通不便、觀光客銳減等因素，業績受影響近百分之十。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，政府補助自由行住房八億元，等於有八十萬間房可申請，花蓮有一點六萬房，每房三個月內可使用四十七次，住宿率約百分之五十二點六；而此次每房補助一千元，每房若住兩人，以過夜旅客日消費約三千元計算，每件補助就可帶動近六千元的觀光收益，觀光產值估可帶動四十八億元。

業者說，政策挹注是利多，也給觀光旅宿業者喘息空間，但強震過後餘震不斷，民眾的信心還是一個問號，預估可能要到七月才會有比較明顯的旅客回流。

飯店業者表示，當務之急還是鐵、公路交通能在最短時間恢復到過去狀況，否則旅客即便想到花東遊玩，也會受到限制。

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