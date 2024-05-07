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6月起補助花蓮觀光 台東晚一點
由於四月三日的花蓮強震，重創花蓮觀光，交通部觀光署原定七月起挹注十點六億經費，振興花東旅遊，卻因將台東縣納入補助，引發花蓮縣觀光業者不滿。觀光署長周永暉昨宣布，自六月一日起至九月卅日，共三個月的花蓮住宿補助，總經費九點六五億元全數用於花蓮；至於台東會另外匡列預算，上路時間會晚一點。
觀光署昨舉行啟動台灣觀光品牌三點○版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力．驚喜無限）記者會，周永暉受訪時表示，考量蘇花公路下清水橋預計本月底開放大車通行，因此提前於六月一日起推出旅遊住宿補助，周一至周四平日住宿，每房補助一千元，周五至周日住宿則補助五百元。總經費九點六五億包含旅行社組團補助一點五億元、自由行住宿補助八點一五億元，預算用完就會回到常態。
由於花東是東部旅遊一體的生命共同體，台東住宿補助會另外在行政院觀光平台會議中討論；台東住宿優惠將維持交通部宣布的周一至周四，平日每房補助一千元計畫，但上路時程「會晚一點」。至於是否七月上路，周永暉表示還待確認，也可能會晚一點，盼振興時間點用在效益最高的地方。
至於觀光署為力拚今年千萬國際旅客達陣，昨推出台灣觀光品牌三點○版，後續將在全球城市及旅展不斷放送，且預計明年將增加二億元全球宣傳經費，盼吸引全球旅客到台灣觀光。
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