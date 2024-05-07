聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮地震災區復原前 台鐵東部票價凍漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵公司日前提出的票價調漲方案，北高對號列車票價直逼高鐵，台鐵董事長杜微表示會研議「遞遠遞減」方式，讓票價更合理化。記者許正宏／攝影
台鐵公司日前提出的票價調漲方案，北高對號列車票價直逼高鐵，台鐵董事長杜微表示會研議「遞遠遞減」方式，讓票價更合理化。記者許正宏／攝影

台鐵公司已廿九年未調整票價，擬於下半年提出運價調整方案，立委認為花蓮地震重創，經濟尚未復甦，貿然漲價並不妥，立院交委會提出臨時提案，要求東部災區完全復原前，凍結台鐵東部票價。更有立委認為台鐵北高票價若漲破千元，民眾寧選擇搭高鐵，台鐵應先加強服務與安全，台鐵表示，北高票價將研議「遞遠遞減」方式，讓票價更合理。

日前台鐵提出依合理報酬率百分之三至百分之五試算票價等三方案，北高票價最低一一四四元起，引發議論。交通部昨就於立法院交通委員會進行「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升」專題報告。

交通部政務次長胡湘麟表示，交通部一個多月前曾討論過相關議題，但台鐵提出的相關分析不完整，還需營運基本條件、外在社會經濟、運輸市場供需變化等，要求台鐵就整體情況再研析，下半年將提出新方案，屆時較清楚內容為何。

但立委黃建賓指出，東部處交通弱勢，大多仰賴鐵路運輸，很多問題解決前，貿然調漲票價，對花東民眾不公平；立委林國成也說，花蓮地震後，交通部一邊對花東推出振興方案，一方面卻又要調整台鐵票價，政策太矛盾，認為時機不妥。最終通過臨時提案，在花東鐵路電氣化及雙軌化尚未完成，且東部災區完全復原之前，凍漲台鐵東部列線的票價。

立委李昆澤質詢時也認為，現在以廿九年未漲票價或營運成本等原因，提出調漲的理由太單薄，且台鐵票價若漲破千元，民眾不如搭高鐵就好；他認為台鐵應先提高安全、服務品質、準點率等，再談票價調整。台鐵董事長杜微回應，台鐵票價會再細部調整，北高票價將研議「遞遠遞減」方式，讓票價更合理，包含價格的相關討論還在研議中。

杜微也表示，另也會持續改善台鐵號誌車輛故障等改善汰換、強化維修維養流程、進行資訊化系統管理，提升行車設備、列車妥善率，另針對不可控因素將會加強安全宣導、車站月台設施，避免月台意外發生。

0403花蓮大地震 台鐵 報酬率 李昆澤 花蓮強震 高鐵 黃建賓

延伸閱讀

地震重挫花東 立委要求災區復原前凍漲東部列線票價

立院司法及法制、交通委員會聯席會譴責NCC主委陳耀祥

陳耀祥今立院備詢場面火爆 黃國昌：陳把NCC拉起來跟立法院對幹

政院提名翁柏宗任NCC主委 黃國昌轟毫無反省、國家悲哀

相關新聞

花蓮地震災區復原前 台鐵東部票價凍漲

台鐵公司已廿九年未調整票價，擬於下半年提出運價調整方案，立委認為花蓮地震重創，經濟尚未復甦，貿然漲價並不妥，立院交委會提...

6月起補助花蓮觀光 台東晚一點

由於四月三日的花蓮強震，重創花蓮觀光，交通部觀光署原定七月起挹注十點六億經費，振興花東旅遊，卻因將台東縣納入補助，引發花...

同感震後復建難 中興大學援助東華大學資源共享

中興大學25年前921地震損壞校舍，歷經數年才復建。花蓮403地震東華大學理工學院火災受損，中興大學提供東華師生移地實驗...

環狀線目前耐震度是6弱 修復將加強耐震度估花4億元

新北環狀線因0403花蓮大地震，造成板新站到中原站間11處受損位移，新北捷運局今天表示，已完成所有鋼箱梁額外加固及監測設...

凍漲29年！台鐵票價最新方案將提出 立委要求東部列線票價不漲

交通部次長胡湘麟今天（6日）上午在立法院受訪指出示，台鐵票價29年未調整，交通部一個多月前曾討論過，當時認為台鐵公司提出相關分析尚不完整，當時決定，希望台鐵公司就整體分析再研議。此外，多名立委認為台鐵在花東受地震重挫後調漲票價並不妥，提出臨時提案，要求凍漲台鐵東部列線的票價。...

大樓磁磚雨 北市通報破2000件

0403大地震後，北市大樓外牆「磁磚雨」通報暴增，影響公眾安全。都發局統計，0403當天有262棟大樓通報磁磚剝落，截至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。