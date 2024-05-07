花蓮地震災區復原前 台鐵東部票價凍漲

台鐵公司已廿九年未調整票價，擬於下半年提出運價調整方案，立委認為花蓮地震重創，經濟尚未復甦，貿然漲價並不妥，立院交委會提出臨時提案，要求東部災區完全復原前，凍結台鐵東部票價。更有立委認為台鐵北高票價若漲破千元，民眾寧選擇搭高鐵，台鐵應先加強服務與安全，台鐵表示，北高票價將研議「遞遠遞減」方式，讓票價更合理。

日前台鐵提出依合理報酬率百分之三至百分之五試算票價等三方案，北高票價最低一一四四元起，引發議論。交通部昨就於立法院交通委員會進行「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升」專題報告。

交通部政務次長胡湘麟表示，交通部一個多月前曾討論過相關議題，但台鐵提出的相關分析不完整，還需營運基本條件、外在社會經濟、運輸市場供需變化等，要求台鐵就整體情況再研析，下半年將提出新方案，屆時較清楚內容為何。

但立委黃建賓指出，東部處交通弱勢，大多仰賴鐵路運輸，很多問題解決前，貿然調漲票價，對花東民眾不公平；立委林國成也說，花蓮地震後，交通部一邊對花東推出振興方案，一方面卻又要調整台鐵票價，政策太矛盾，認為時機不妥。最終通過臨時提案，在花東鐵路電氣化及雙軌化尚未完成，且東部災區完全復原之前，凍漲台鐵東部列線的票價。

立委李昆澤質詢時也認為，現在以廿九年未漲票價或營運成本等原因，提出調漲的理由太單薄，且台鐵票價若漲破千元，民眾不如搭高鐵就好；他認為台鐵應先提高安全、服務品質、準點率等，再談票價調整。台鐵董事長杜微回應，台鐵票價會再細部調整，北高票價將研議「遞遠遞減」方式，讓票價更合理，包含價格的相關討論還在研議中。

杜微也表示，另也會持續改善台鐵號誌車輛故障等改善汰換、強化維修維養流程、進行資訊化系統管理，提升行車設備、列車妥善率，另針對不可控因素將會加強安全宣導、車站月台設施，避免月台意外發生。

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