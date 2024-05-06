同感震後復建難 中興大學援助東華大學資源共享

中興大學25年前921地震損壞校舍，歷經數年才復建。花蓮403地震東華大學理工學院火災受損，中興大學提供東華師生移地實驗研究並供宿及開放使用貴重儀器，以實際行動提供協助。

國立中興大學今天發布新聞稿，25年前921大地震，中興大學圖書館等數棟大樓嚴重毀損，經過數年重建，才回復教研環境。今年4月3日花蓮地震，東華大學理工學院一館遭受火災嚴重受損，中興大學感同身受。

中興大學在校長詹富智主持下，通過相關教學、研究資源援助方案，除邀請東華大學受損系所師生至興大訪問研究，延續實驗並提供住宿外，開放貴重儀器比照校內師生收費權限。

此外，興大理學院與東華理工學院5月份簽訂學術合作協議書，實質進行教學研究交流，開啟往後長久合作之基礎。

中興大學研發長宋振銘表示，曾受地震重創的興大深深體會東華大學修復、重建之艱辛，第一時間主動關懷，並通過主管會議決議，分享科研資源，以實際行動積極提供協助。

中興大學理學院院長黃家健表示，將積極協調並媒合相關系所老師，提供所需的實驗儀器與教學資源，期盼東華理工學院師生能儘早回復研究能量與正常教學。

東華大學校長徐輝明對興大相挺表示感謝，災後重建事務紛雜，加上餘震不斷，中興大學提供的援助方案如同及時雨。

東華大學研發長、理工學院教授林楚軒表示，興大支援方案對因地震與火災造成儀器損壞的東華來說，相當受用；理工學院教授黃武元也代表學院全體師生向興大表達謝意，危急時刻伸出援手，患難中足見真情。

中興大學提出協助方案，包括一、提供宿舍以便東華師生移地研究與實驗、二、於合作協議架構下媒合實驗室合作，共同指導學生。三、開放興大貴重儀器，比照校內師生收費與使用權限。

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