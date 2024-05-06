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桃園中壢南園二路危樓 跨過門檻都更

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
花蓮強震造成中壢區南園二路大樓柱呈X型龜裂列危樓，住戶目前請包商進行結構補強工程。記者曾增勳／攝影
花蓮強震造成中壢區南園二路大樓柱呈X型龜裂列危樓，住戶目前請包商進行結構補強工程。記者曾增勳／攝影

0403花蓮大地震發生滿1個月，桃園市8處「紅單」危樓陸續拆除或補強中。其中，位於中壢區南園二路、成章二街2棟社區撤離逾百人，市府住宅處依都更條例將2社區畫為「迅行劃定更新地區」，50%同意即可都更重建，前天率先召開說明會南園二路達86%住戶同意，將啟動都更重建。

住宅處指出，一般都更重建基地須取得所有權人80%以上同意才能啟動，迅行劃定更新基地只需50%同意即可，符合防災都更專案計畫重建容積最高可達2倍基準容積或原容積的1.5倍。

中壢區南園二路一棟7層樓大樓及成章二街的10棟連棟4層樓建築物結構因強震受損，被市府建管處貼紅單列危樓。南園二路大樓住戶16戶48人撤離，大樓正在施工補強結構，44名住戶在外租屋或住旅館，成章二街社區支撐補強後，已「紅單轉黃單」，住戶60人搬回。

市府住宅處、建管處指出，南園二路、成章二街2處紅單社區屋齡均超過30年，住宅處主動依都更條例第7條啟動迅行劃定都更地區程序，前天先召開南園二路大樓社區說明會、18日將針對成章二街社區開說明會，讓住戶了解都更重建程序。

南園二路大樓管委會主委洪信彰說，大樓產權共22戶，86%共19戶同意都更重建，超過門檻，已成立都更籌備委員會。還有3戶尚未同意，後續涉及都更經費仍須磨合、持續溝通。

洪信彰也提到，住戶委託包商補強結構施工，預定10日完工，不少在外租屋的住戶因市府補助緊急安遷費2萬不夠用，希望趕快搬回。

至於成章二街住戶說，社區沒管委會，將待18日市府說明會決定是否都更重建。

建管處說明，桃園紅單8處危樓，大溪三元二街市場、中壢區博愛三街建物已拆除，成章二街連棟建物補強完成、南園二路大樓結構補強施工中。桃園春日路、中正路的3棟建物及龜山復興街建物停止使用，住戶依親或安置在外，4棟建物所有權人目前未提補強計畫。

0403花蓮大地震 花蓮強震 都更

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