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盧秀燕號召 藍4女縣市長送暖花蓮

聯合報／ 記者王燕華陳秋雲／連線報導
台中市長盧秀燕（右二）昨與藍營台東縣長饒慶鈴（左起）、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙，一同送暖到花蓮，花蓮縣長徐榛蔚（右三）感動。記者王燕華／攝影
台中市長盧秀燕（右二）昨與藍營台東縣長饒慶鈴（左起）、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙，一同送暖到花蓮，花蓮縣長徐榛蔚（右三）感動。記者王燕華／攝影

台中市長盧秀燕昨率三位藍營女縣市長送愛到花蓮，不只捐款，還要協助災區把「人帶進來、貨賣出去」。不過，行政院副院長鄭文燦前腳才到花蓮開會，盧後腳跟著到，實在「太湊巧」，政壇解讀是劍指2028，和中央暗中較勁。盧澄清「早就約好了」，在地議員則說，只要願意幫助花蓮都是好事。

鄭文燦前天帶政院各部會人員到花蓮，與縣府團隊就震後重建方案討論對接窗口；相較下，藍營姐妹淘昨攜手相挺溫馨許多，花蓮縣長徐榛蔚數度哽咽落淚，說「道路會斷，但愛會進來」。

國民黨女性縣市首長由盧秀燕號召組成「女力聯盟」，交流密切，震災後，盧昨與嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴到花蓮，不但帶來各縣市善款，也提出促成旅遊團到花蓮等，幫助花蓮產業復甦。

盧秀燕說，25年前921大地震，台中受到花蓮在內各縣市幫忙，這次要來報恩，市內多個宮廟捐款共1986萬元，還會有100團到花蓮旅遊。「同島一命。」嘉義市長黃敏惠也帶來宮廟捐助的615萬元，林姿妙則捐出20萬元薪水助災區。

與鄭文燦前後腳來花蓮，盧說早就約好了；花蓮縣府也說，盧市長訪花蓮早在1周前就安排，政院則是2日院會拍板震災重建方案後，才通知4日到花蓮開會。

但兩人相繼訪花時間點實在太接近，讓外界有不少想像空間，有人解讀成「中央與地方較勁」，有政壇人士分析，盧身為「女力縣市長聯盟」領頭羊，訪花蓮展現作為全國潛力領袖，調度資源的號召力；另外，相對於中央擁有資源硬實力，盧以「媽媽市長」的細膩，發揮女性政治人物特質及啟動重建家園的實踐力。

不過，無黨籍縣議員魏嘉賢認為不管盧、鄭，或立法院長韓國瑜、民眾黨主席柯文哲等，政治人物若願用其影響力幫助花蓮，都是好事。民進黨縣議員胡仁順認為這是兩回事，應理性看待。

0403花蓮大地震 徐榛蔚 林姿妙 柯文哲 盧秀燕 花蓮強震 鄭文燦 韓國瑜 饒慶鈴 黃敏惠

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