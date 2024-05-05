快訊

創意私房轉移陣地？傳Telegram也淪陷 衛福部曝一條件「不惜全台停用」

中央核定新增0403震災災區 新北325受災戶可獲救助

中央社／ 新北5日電
0403地震，新北市土城區災情慘重。聯合報系資料照片／記者葉德正攝影
0403地震，新北市土城區災情慘重。聯合報系資料照片／記者葉德正攝影

民進黨新北市議員張嘉玲今天表示，行政院核定新增0403震災災區範圍，新北市12區受災戶325戶、重傷或住院20人，都可適用中央「0403震災復原重建方案」協助及救助措施。

消防局證實表示，全案已獲政院核定，依中央災區劃定作業原則，房屋毀損達不堪居住程度情形，合計10棟或20戶以上之鄉（鎮、市、區）。以及房屋毀損不堪居住程度情形之房屋所在地。

張嘉玲表示，新北市的受災戶納入災區，才能夠得到災區的協助、救助措施，感謝在新北市政府一起努力下，中央依新訂災區劃定作業原則，行政院5月3日核定新北市災區劃定範圍。

她表示，土城、中和、八里、三重、新店、新莊、五股、汐止及板橋等9行政區，房屋毀損不堪居住程度共52棟、325受災戶；土城、中和、三重、新店、新莊、汐止、板橋及永和、蘆洲、鶯歌等10區因地震重傷或住院者共20人，合計共12行政區的受災戶及傷者適用震災救助。

消防局表示，依劃定原則，土城、板橋、中和及新店獲核全區列災區，若有新增受災戶可直接適用相關救助措施；其他區則以毀損房屋所在地為災區，若有新增受災戶需再彙整送中央核定，傷者可各獲醫療等醫療等救助補助。

張嘉玲強調，依行政院的「0403震災復原重建方案」，除了花蓮縣適用，新北市受災戶也能適用，未來中央與地方攜手合作，更可以落實各面向復原重建措施，讓災民得到最迅速、最充足、最適時的幫助。一起重建家園、紓困振興、安定人心。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

2024新北電競爭霸戰決賽開打 多款台灣原創遊戲12日前可免費體驗

台中清水紫雲巖捐1千萬 助花蓮災區早日重建

日本鐵道公司共同發行NFT 小額捐款即可支援台灣地震災區

台南北區建案施工致鄰戶屋損 受災戶怒控建商無作為按鈴申告

相關新聞

中央核定新增0403震災災區 新北325受災戶可獲救助

民進黨新北市議員張嘉玲今天表示，行政院核定新增0403震災災區範圍，新北市12區受災戶325戶、重傷或住院20人，都可適...

振興觀光納台東引花蓮業者反彈 饒慶鈴：中央應把餅作大

行政院2日公布震災後的振興觀光方案納入台東，且7月1日才實施，引起花蓮業者強烈反彈。台東縣長饒慶鈴今天送暖到花蓮，被問到...

互別苗頭？與鄭文燦前、後腳訪花蓮 盧秀燕：早約好了

台中市長盧秀燕今天率三位藍營女縣市長送愛到花蓮，不只捐款，還將協助把「人帶進來、貨賣出去」。不過，行政院副院長鄭文燦昨天...

403地震後竹市31校受損 市府核定2531萬修復

自403花蓮大地震後，新竹市共有31校受到損害，其中北門國小百齡樓、忠孝樓、仁愛樓等3棟校舍災損；新科國中學校階梯碎裂、...

中壢2震災危樓列「迅行更新」門檻大降 其中1危樓管委會這麼說

0403花蓮強震造成桃園市中壢南園二路、成章二街2個社區被貼紅單判定危樓，市府依都更條例啟動2社區為「迅行畫定更新地區」...

台東拉里吧 震後未大規模位移

0403花蓮大地震後，現正進入汛期，避免山區位移崩裂發生，針對台東10處大規模崩塌潛勢區，農業部農村發展及水土保持署台東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。