中央核定新增0403震災災區 新北325受災戶可獲救助

民進黨新北市議員張嘉玲今天表示，行政院核定新增0403震災災區範圍，新北市12區受災戶325戶、重傷或住院20人，都可適用中央「0403震災復原重建方案」協助及救助措施。

消防局證實表示，全案已獲政院核定，依中央災區劃定作業原則，房屋毀損達不堪居住程度情形，合計10棟或20戶以上之鄉（鎮、市、區）。以及房屋毀損不堪居住程度情形之房屋所在地。

張嘉玲表示，新北市的受災戶納入災區，才能夠得到災區的協助、救助措施，感謝在新北市政府一起努力下，中央依新訂災區劃定作業原則，行政院5月3日核定新北市災區劃定範圍。

她表示，土城、中和、八里、三重、新店、新莊、五股、汐止及板橋等9行政區，房屋毀損不堪居住程度共52棟、325受災戶；土城、中和、三重、新店、新莊、汐止、板橋及永和、蘆洲、鶯歌等10區因地震重傷或住院者共20人，合計共12行政區的受災戶及傷者適用震災救助。

消防局表示，依劃定原則，土城、板橋、中和及新店獲核全區列災區，若有新增受災戶可直接適用相關救助措施；其他區則以毀損房屋所在地為災區，若有新增受災戶需再彙整送中央核定，傷者可各獲醫療等醫療等救助補助。

張嘉玲強調，依行政院的「0403震災復原重建方案」，除了花蓮縣適用，新北市受災戶也能適用，未來中央與地方攜手合作，更可以落實各面向復原重建措施，讓災民得到最迅速、最充足、最適時的幫助。一起重建家園、紓困振興、安定人心。

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