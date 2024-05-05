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中橫便道狀況多 5月底再討論是否開放3班次通行

中央社／ 台中5日電

花蓮0403地震後，中橫便道因多處道路坍方，每天僅開放通行2班次，若遇落石則暫停開放。谷關工務段今天表示，餘震不斷，中橫便道狀況多，5月底再討論是否開放3班次通行。

中橫公路上谷關到德基路段，因921地震以及72水災造成道路中斷。為方便梨山居民往來通行，公路總局搶通後，即以中橫便道名義，每天開放上午7時、中午12時及下午4時30分，3班次通行時段，提供梨山居民往來及運送蔬果下山等。

4月初花蓮地震，中橫便道多處路段出現落石，谷關工務持續進場搶修，但因餘震不斷，落石剛清完又掉，谷關工務段僅能視路況狀況，每天調整開放時間，目前一天僅開放中午12時、下午4時30分2個通行時段。

谷關工務段長張裕閔今天告訴媒體表示，近來餘震仍不斷，加上中橫便道狀況多，4月27日凌晨發生餘震，中橫便道搖得比4月3日當天更嚴重。是否開放3班次通行時段，將延至5月底再檢討。

0403花蓮大地震 中橫公路 花蓮強震

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