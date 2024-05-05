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花蓮地震釀新竹市多校災損 市府補助經費復建

中央社／ 新竹市5日電

花蓮0403地震造成新竹市31間學校災損，竹市府教育處今天表示，經場勘確認包括磁磚剝落、牆面龜裂等情形，已共計核發逾新台幣2531萬元補助，支持校園地震災損修復工作。

新竹市政府教育處發布新聞稿表示，今年4月3日發生地震，立即通知各校依防災應變SOP（標準作業程序）流程處理，並進行全體人員疏散，同時啟動緊急防災聯絡系統，確認校園師生安全狀況。

教育處指出，地震當日經各校回報，部分校舍有零星災情，例如磁磚剝落、天花板輕鋼架掉落、牆面龜裂等狀況，目前各校均已就災損區域圍防護及安全處理，確保校園安全、師生教學及作息正常進行。

教育處表示，災後邀集相關單位於4月9日至11日至災損學校現勘，針對學校所申請修復項目及經費，共核定補助31校逾2531萬元，協助校園基礎設施及設備重建及修復。

新竹市北門國小校長李敦仁於新聞稿中表示，此次強震造成學校百齡樓、忠孝樓、仁愛樓共3棟校舍災損。新科國中校長林燕玲說，此次地震造成學校階梯碎裂、教室內外輕鋼架及石棉板壞損掉落、排球場地面裂痕擴大。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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