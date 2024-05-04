天災臨工措施 271名失業者上工助花蓮重建
協助花蓮震災重建，勞動部啟動「天災臨工措施」，勞動部勞動力發展署北分署表示，掌握花蓮縣政府及鄉鎮公所需求，提供天災臨工就業協助，迄今花蓮地區累計已有271名上工。
勞動部勞動力發展署北分署發布新聞稿指出，為了協助災區民眾重建家園，北分署採取速審核、速派工、速撥款，截至3日已核定花蓮縣政府及秀林鄉、光復鄉、吉安鄉、瑞穗鄉、玉里鎮等5個鄉鎮公所提出的289個臨時工作職缺。
32歲的小恩在餐飲業及知名飯店擔任外場兼職服務人員，近期因花蓮餘震頻繁遊客銳減，間接影響小恩的工作收入，後經北分署花蓮就業中心就服員主動聯繫，了解小恩正需要協助，於是安排小恩就近到吉安鄉公所完成天災臨工登記，隨即在吉安鄉公所好客藝術村上工，協助災後環境清潔維護工作。
北分署，迄今花蓮地區累計已有271名上工，並即時完成人員經費撥款作業，給予花蓮最大支持，全力協助災民度過難關。
北分署指出，有意參加「天災臨工」的受災失業者，包含設籍、居住於災區，或受僱於災區因受災失業者，都可檢具身分證明文件、無工作切結書、設籍或居住於前述災區等證明文件，就近到花蓮就業中心、玉里就業中心及公所就業服務臺辦理登記及接受推介。
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