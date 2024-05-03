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台中清水紫雲巖捐1千萬 助花蓮災區早日重建

中央社／ 台中3日電

台中市清水紫雲巖今天宣布捐款新台幣1000萬元，協助花蓮災區震後重建，到場見證的台中市長盧秀燕表示，近日將代表台中帶著各界愛心前往花蓮送暖，盼花蓮早日完成重建。

台中市清水紫雲巖今天舉行捐贈儀式，由主委吳勝隆率領全體幹部，在盧秀燕、台中市議會議長張清照、前議長張清堂及民政局長吳世瑋見證下，宣布捐助花蓮災區1000萬元。

盧秀燕表示，0403花蓮地震，全台有感，各地陸續傳出災情，其中又以花蓮最嚴重，重建漫長且艱辛。台中和花蓮縣等縣市有姊妹情誼，因此她帶頭幾個縣市一同發起協助花蓮重建，感謝紫雲巖捐出1000萬元鉅款賑災；另外還有很多宮廟、慈善會與公司行號，甚至牙醫診所都紛紛響應，截至目前，捐款已累計近2000萬元。

盧秀燕指出，這是台中各界的愛心，近日她將親自前往花蓮，將大家的愛心善款、物資或協助方案，與花蓮縣政府對接，感謝大家的大恩大德，盼花蓮災情早日平復、重建完成。

張清照表示，宗教團體是穩定人心的重要力量，這次清水紫雲巖熱心響應強力跟進，宣布捐贈善款千萬元挹注花蓮賑災基金，感謝主委吳勝隆及廟方全體幹部發揚觀世音菩薩慈悲為懷的濟世精神。

民政局指出，台中市宗教團體及相關單位捐款已達1986萬元，除清水紫雲巖捐贈千萬、台灣省慈意愛心會捐贈200萬元，其所屬慈意愛心絃樂團9月1日也將於花蓮縣文化局演藝廳舉辦公益音樂會，以支持花蓮震災教育重建工作。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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