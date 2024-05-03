重建編285.5億 鄭文燦明赴花蓮對接

花蓮地震帶來嚴重災情，光在花蓮就震出超過一二○件紅、黃單建築，逾一千九百戶受災，災民多半依親，也有人自行租屋；有些大樓已決定拆除重建，更多要做耐震補強，災民回家的路有多遙遠？震後一個月仍感茫然。

花蓮縣政府統計，目前紅黃單戶依親四六八人、租屋三一一人，有百人住在原址受損屋裡、卅七人借宿宗教場所、四十七人暫住店面或員工宿舍；有意入住中繼屋者二九五戶，已盤點出市區球崙二路、信義街兩處位於住宅區的公有土地，約可興建二百多戶。

行政院昨天通過內政部「○四○三震災復原重建方案」報告，包括公共設施搶修及重建、民房災損安置及重建、產業振興及文化幣加碼等，總經費約需新台幣二八五點五億元。行政院副院長鄭文燦表示，周六上午他將到花蓮縣政府召開聯席會議，盼能對接災後復原方案並落實，希望從優、從寬、從速重建。

另外，政院將成立「危老重建輔導團」及「花蓮重建辦公室」，透過中央挹注人力及預算，全方位陪伴地方完成災後重建作業。

內政部綜合業務處處長彭紹博昨報告指出，災後復原重建中公共設施搶修及重建經費需求一八四點四億元、民房災損安置及重建五十八點四億元、產業振興四十點八億元，其他保險補助及就業協助等一點九億元，共計二八五點五億元。

內政部表示，地方經費需求四十三點八一億元，以花蓮縣十九點三八億元最多。花蓮縣有十五棟建築物影響公安需強制拆除，目前十棟完成拆除，剩下五棟待作業，預計廿五日前全部拆除完成。

另外，鐵路搶修及復原經費編列十七點九七億元，車站及房舍修復預計明年十一月底完成；產業振興及企業紓困包含旅宿業融資信用保證、加碼文化幣、獎勵農業旅遊、部落旅遊，經費十五點八四億元；太魯閣國家公園分三階段重建復原，總經費卅億二二八萬元。

行政院及各相關部會已移緩濟急一五九點七億元支應，二○二五年度後將依重建進度分年編列預算一二五點八億元。

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