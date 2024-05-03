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強震鄰避效應 宜東訂房都受波及

聯合報／ 記者尢聰光、潘欣中陳敬丰王昭月／連線報導
四○三花蓮強震，台東觀光也受影響，市區鐵花新聚落假日明顯冷清。記者尤聰光／攝影
四○三花蓮強震，台東觀光也受影響，市區鐵花新聚落假日明顯冷清。記者尤聰光／攝影

花蓮強震重創觀光，地緣相近的宜蘭、台東也受影響。台東訂房率約剩三成，宜蘭五、六月的訂房被取消不少，墾丁原期待國旅客源移轉，但路程遙遠沒能受惠，僅小琉球訂房維持熱度。

台東觀光業指出，遊客對花東的認知向來像「連體嬰」，宜、花、東都屬高風險地震區，路上恐遇落石，住宿也有風險，因此暫不出遊，以策安全。台東縣觀光協會理事長李數奼說，台東春季以往約有六成訂房率，現只剩二、三成，團客不來、散客減少，暑假更出現退訂狀況；熱氣球節將到，遊客對花東旅遊若沒信心，台東觀光業壓力會愈來愈大。

遊覽車業者翁代吉說，花蓮強震影響北部客源，遊覽車生意掉六、七成。有業者則說，其實從花蓮或高雄到台東，交通都順暢安全，但環島行程幾乎全部取消。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，花蓮強震後曾有不少花蓮團移轉宜蘭，但四月廿三日又震，很多台北散客取消五、六月的宜蘭行。這波地震全台都受影響，很擔心波及暑假旅遊潮，宜蘭綠色博覽會已不如預期，希望童玩節別再遭殃。

一般預測國旅市場將移轉至國境之南，但據屏東觀光旅宿業者觀察，屏東沒特別受惠，但小琉球本月起進入夏季旅遊旺季，平假日住房較之前略提升二、三成，但估計「移轉的客源不到一成」。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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