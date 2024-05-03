學者：花東振興觀光方案選暑假實施 時間有點晚

交通部預計七月推出花東振興觀光方案，觀光學者認為，實施時間有點晚，從過往天災經驗來看，對觀光影響約三個月，若真正要鼓勵振興，應該是四到六月實施，接下來七月暑假面臨旺季，台東會有些熱門活動，旅客自然會被吸引過去。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨直言，救災是救急不救窮，此次花蓮地震真正受損範圍滿局限的，業者普遍擔心的是四月到七月訂單一路下滑，若真正要鼓勵振興，應該是在這段時間比較適合，畢竟七月後就是暑假旺季，人潮本來就會逐步回流。

劉喜臨還說，若補助時間是四月至六月，納入台東就較合理，因為花東旅遊行程普遍綁在一起，現在正值花東旅遊淡季，多是鄰里、社區及獎勵旅遊，取消花蓮行程就會一併連台東取消，若補助時間點在七月，屆時台東會有些旺季活動，旅客確實可能會被吸引過去，這部分就要多加考量。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰則認為，若以振興考量，多會從六月開始，以花蓮這次情況，不確定六月是否來得及重建完成，若旅客到當地旅遊還看到很多施工景象，觀感也不好。另建議補助方案可要求前往台東旅客至少要有一天留宿花蓮。

對於補助境外旅客包機到花蓮，黃正聰認為，每架包機至少一、兩百人，平均下來每人可能只有約一千元補助，不確定對業者誘因是否足夠。

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